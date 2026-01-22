Javier Milei se reunió con el presidente de la FIFA Gianni Infantino en Davos

El Presidente y la secretaria general de la Presidencia mantuvieron un saludo con el titular de la Federación Internacional de Fútbol, en el marco de actividades oficiales.

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Mile i, saludaron este jueves al presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) , Gianni Infantino , en el marco de un encuentro protocolar durante el Foro Económico Mundial , que se celebra en Davos.

La reunión se dio en el contexto de la agenda internacional del mandatario y formó parte de una serie de contactos institucionales con referentes de organismos y entidades de alcance global. Si bien no trascendieron detalles sobre los temas abordados, el saludo se inscribió dentro de los vínculos formales entre el Gobierno argentino y autoridades del deporte internacional.

Infantino encabeza la FIFA desde 2016 y mantiene un rol central en la organización de las principales competencias del fútbol mundial, un ámbito históricamente relevante para la Argentina tanto en términos deportivos como simbólicos.

El presidente Javier Milei firmó en Davos la incorporación de la Argentina como miembro fundador del Board of Peace, en el marco de las actividades del Foro Económico Mundial .

La firma se realizó junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , durante un encuentro que reunió a líderes políticos y referentes internacionales vinculados a iniciativas de cooperación y gobernanza global.

Según se informó oficialmente, la participación de la Argentina como miembro fundador del Board of Peace apunta a reforzar su presencia en espacios multilaterales orientados a la promoción de la paz, el diálogo internacional y la coordinación entre Estados y actores globales.

La actividad se inscribe en la agenda internacional que Milei desarrolla en Davos, donde el Gobierno busca proyectar su posicionamiento político y económico ante líderes mundiales, inversores y organismos internacionales.

Las principales definiciones de Javier Milei en Davos

El presidente Javier Milei pronunció un discurso doctrinario el miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos, donde planteó una defensa ética del capitalismo, criticó fuertemente la intervención estatal y trazó una visión geopolítica con guiños a sus aliados ideológicos.

Frente a un auditorio global de empresarios y líderes, Milei arrancó con una declaración provocadora: “Maquiavelo ha muerto”, para luego argumentar que la tradicional supuesta disyuntiva entre eficacia política y valores morales es falsa, y que justicia y eficiencia deben ir de la mano.

El mandatario usó el caso de Venezuela como ejemplo paradigmático del fracaso del socialismo, al señalar no solo el desplome económico sino, a su juicio, el deterioro institucional y social de la nación bolivariana.

En ese contexto, Milei no se contuvo con los símbolos: reclamó una vuelta a lo que describió como “las ideas de la libertad” y se apropió del lema “Make Argentina Great Again” —una frase cargada de asociación con la campaña política de Donald Trump— para resumir lo que presentó como logros de su gestión en Argentina, incluida la reducción del déficit fiscal, la caída de la inflación y una baja de la pobreza.

Hacia el final de su intervención, el presidente aseguró que 2026 marca un punto de inflexión global: según él, “el mundo ha comenzado a despertar” y América podría convertirse en un “faro de luz para Occidente”, anclado en valores que, en su discurso, tienen raíces en la filosofía griega, el derecho romano y tradiciones judeocristianas.