Wagner Moura, de "El agente secreto", se convierte en el primer brasileño nominado al Oscar a mejor actor

El agente secreto se estrenó en Cannes en mayo de 2025 y se convirtió en la película más galardonada del cartel, ganando premios del jurado a director y actor.

Moura hace historia con su papel en El agente secreto.

Wagner Moura está haciendo historia en los Premios Oscar. El actor de 49 años es el primer brasileño nominado a mejor actor por su destacada interpretación de un profesor que se esconde en medio de la agitación política de la dictadura militar brasileña en El agente secreto de Kleber Mendonça Filho.

Moura está nominado junto a Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Ethan Hawke (Blue Moon) y Michael B. Jordan (Sinners). Con la nominación de Moura, El agente secreto suma cuatro nominaciones en total, incluidas mejor película internacional y mejor largometraje.

El éxito de Wagner Moura y El agente secreto En El agente secreto, Moura interpreta a Armando, un funcionario público atrapado en una red de conspiración y vigilancia estatal y ofrece una de las actuaciones más destacadas de su carrera.

El agente secreto se estrenó en Cannes en mayo de 2025 y se convirtió en la película más galardonada del cartel, ganando premios del jurado a director y actor. Moura se convirtió en el primer actor sudamericano en ganar el premio. Se convierte en el primer actor ganador de Cannes en obtener una nominación al Oscar desde Antonio Banderas por Dolor y gloria (2019). Solo seis ganadores de Cannes en los últimos 25 años han obtenido nominaciones al Oscar, entre ellos dos: Christoph Waltz por Bastardos sin gloria (2009) y Jean Dujardin por El artista (2011). El primero ganó en la categoría de actor de reparto.

El desempeño de Moura en los premios de la crítica ha sido sólido esta temporada, obteniendo una histórica victoria del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, convirtiéndose en el primer latino en obtener el premio del grupo, y un Globo de Oro a mejor actor (drama), siendo el primer brasileño en ser nominado y ganar también dicho premio . Además de su actuación, la película también ganó el premio para una película en lengua no inglesa.

Solo otras dos brasileñas han sido nominadas a mejor interpretación en los 98 años de historia de la Academia: Fernanda Montenegro por Estación Central (1992) y su hija, Fernanda Torres, por Todavía estoy aquí (2024), ambas a mejor actriz. La nominación de Moura contribuye a la creciente aceptación del cine internacional y llega en un año excepcional para los cineastas e intérpretes latinoamericanos. La votación final de los Oscar tendrá lugar del 26 de febrero al 5 de marzo. La 98ª edición de los Oscar se celebrará el 15 de marzo y será presentada por Conan O'Brien.