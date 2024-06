Dólar: para Juan Carlos de Pablo, la salida del cepo "no es prioridad" para el Gobierno

La política económica actual continuó, es la política fiscal, con la cual “no tiene posibilidad de aflojar”: “[Milei] no tiene gobernadores, no tiene intendentes, está aferrado al equilibrio fiscal como en un barco en medio de la tormenta. Sí llega a aflojar, chau, punto. Razón por la que no hay que tener un salto devaluatorio”, enfatizó.