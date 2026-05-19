El Boston Stadium y su transformación para el Mundial 2026

Se jugarán siete partidos en total, cinco por fase de grupos, uno por octavos de final y uno por cuartos.

La pantalla LED de alta definición del Boston Stadium mide 2.044 metros cuadrados, la más grande del país en un recinto al aire libre.

Noruega y Escocia no juegan un Mundial desde Francia 1998, Haití no lo hace desde hace 52 años. Los tres equipos regresarán en 2026 a la cita mundialista organizada por Estados Unidos, México y Canadá en el Gillette Stadium , bautizado para este torneo como Boston Stadium.

En total son siete los partidos que se disputarán en el recinto ubicado en la localidad Foxborough, al suroeste de Boston: cinco por fase de grupos, uno por octavos de final y el primer cruce de cuartos de final. Con capacidad para 65.878 personas, el estadio es el hogar de los New England Patriots de la NFL, subcampeones del último Super Bowl, y del equipo de fútbol de la MLS, New England Revolution. La liga de fútbol americano no volverá a iniciar hasta el 9 de septiembre y la Mayor League Soccer está pausada por la competencia internacional.

La reglamentación de la FIFA para las Copas del Mundo exige que el campo de juego sea de césped natural. Para ello, apenas terminó la NFL en febrero, se comenzó a instalar el pasto requerido. En años anteriores para partidos de fútbol internacional se colocaba césped natural sobre el artificial. En este caso, retiraron el sintético y excavaron 25 centímetros para poder colocar el nuevo. El proceso tardó alrededor de seis semanas. El Gillette Stadium había tenido césped natural desde su inauguración en 2002 hasta 2006.

El estadio cuenta con una estructura completamente abierta con una pantalla LED de alta definición de 2.044 metros cuadrados, la más grande del país en un recinto al aire libre. Ha sido sede de la Copa Mundial Femenina en 2003 y de la Copa de Oro de la CONCACAF. Además de la Copa América Centenario, allí Argentina le ganó 4-1 a Venezuela con goles de Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y Erik Lamela. El ex River, Salomón Rondón, descontó para la Vinotinto.

La gran atracción del Boston Stadium es el faro ubicado en uno de sus laterales. Mide 188 metros, es el más alto en Estados Unidos y cuenta con un mirador 360 con vistas al centro de Foxborough.

Gillette stadium faro

Una de las polémicas en torno a esta sede de la Copa del Mundo 2026 fue el precio de los boletos de colectivo. El comité organizador anunció un servicio de autobús de u$s95 por persona. Esta cifra es incluso más cara que el traslado ida y vuelta en tren que saldría u$s80 aproximadamente.

Además, los responsables del estadio comunicaron que el “tailgating” será exclusivo para quienes tengan entrada a los encuentros. Esta es una práctica común en los Estados Unidos que consiste en celebrar una fiesta previa al partido en los alrededores de la cancha.

Todos los partidos de la Copa del Mundo 2026 en el Boston Stadium