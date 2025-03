Dólar: la baja del "crawling" no incidió en la inflación de febrero, ¿qué esperar hacia adelante?

Si bien los servicios volvieron a subir por encima de los bienes en el mes en cuestión (3,1% vs. 2,1%), mientras los primeros se desaceleraron respecto del mes previo (desde un 3,8%), los segundos mostraron un avance (desde un 1,5%). Es en este escenario que los especialistas vislumbraron, por lo menos hasta el momento, una baja correlación entre la mayor apreciación cambiaria y las variaciones de precios.

"No vimos que haya impactado la baja del 'crawling' en el dato de inflación", señaló Leila García Kerman, de la consultora Econviews ante la consulta de Ámbito. Desde LCG coincidieron y agregaron que la mayor tensión en la brecha cambiaria (lo cual obligó al BCRA a vender reservas para contener los precios del los dólares financieros) "podría estar agregando algo de presión".

El economista Gonzalo Carrera, explicó a este medio que, de los 37 rubros que se pueden ver desagregados en el IPC, aproximadamente 16 siguen al tipo de cambio (ya sea el oficial o los paralelos, dependiendo el contexto). "Sacando a la carne, de los 15 rubros restantes, ocho presentaron desaceleraciones (solo cinco de ellas significativas) y siete exhibieron aceleraciones. Por lo tanto, diría que todavía es bastante incipiente el efecto de la baja del 'crawling'", profundizó.

El especialista observó que en "los alimentos que no son carne" sí se vio algo de impacto, mientras que en el resto de los productos, en particular los importados, no ocurrió lo mismo. No obstante, recordó que se trata de rubros que "vienen muy tranquilos en los últimos meses, entre la baja del Impuesto PAIS, la calma en el mercado cambiario y la mayor apertura comercial".

El Gobierno necesita del ancla cambiaria: ¿Qué se espera para los próximos meses?

De cara a los próximos meses, Carrera pronosticó que la reducción del "crawling" va a tener un mayor reflejo en la inflación.

Lo mismo expresó Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, al afirmar que "debería empezar a verse el impacto, sobre todo en bienes". En cuanto a lo ocurrido en febrero, coincidió con Carrera en que "por el momento no se ha visto mucho efecto" del cambio establecido por el BCRA para el dólar oficial, aunque advirtió que puede haber tenido algún efecto en ropa (+0,4%), bastante ligada a los tipos de cambio, o en equipamiento y mantenimiento del hogar (+1%), división que incluye a electrodomésticos, muchos de ellos importados.

En resumen, el oficialismo necesita que los próximos datos acusen recibo del ancla cambiaria en pos de su objetivo de que la inflación perfore el 2% mensual. Esto es ya que en los últimos cinco meses el IPC general mostró variaciones similares, lo cual muestra signos de estancamiento en el proceso de desaceleración.

Para marzo no se espera un cambio significativo, ya que educación seguirá arrojando presión al índice, al igual que los ajustes en las tarifas del transporte público y nuevas subas en carnes.