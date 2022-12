Turismo extranjero: el 90% de las operaciones con tarjeta ya se liquida a dólar MEP

La acumulación de reservas aparece hoy como uno de los objetivos centrales de la política económica. El ministro de Economía, Sergio Massa, entiende que de ello depende en gran medida la posibilidad de reducir la inflación. Es que con más tenencias en el Banco Central se podría evitar un salto brusco del tipo de cambio y también se sostendrían los acuerdos de precios que tienen como zanahoria para las empresas el acceso a dólares para importar bienes e insumos. Por supuesto, que el crecimiento de la actividad se sostenga también depende de que no se acaben las divisas.

En este contexto, el incentivo al turismo externo se inscribe dentro de una batería de medidas que el Gobierno viene tomando para mejorar el frente cambiario. Las liquidaciones diferenciales de soja, la ampliación del swap con China, el nuevo sistema de importaciones y el llamado dólar Qatar que encarece los gastos con tarjeta de crédito para los argentinos que salen del país, son algunas de las iniciativas que completan el cuadro.

Según confirmaron fuentes del sector a Ámbito, Visa, Mastercard y Cabal ya están ofreciendo la liquidación que ronda hoy los $320 a quienes visitan el país. Solo resta que American Express se sume al esquema. Las estimaciones preliminares del Banco Central, marcan que las tarjetas que ya tienen activo el servicio concentran alrededor del 90% de las operaciones de extranjeros en el país.

Con esta medida, el Gobierno aspira a que parte de las divisas que atrae el turismo receptivo vuelvan a canalizarse a través del mercado formal y sumen oferta al dólar MEP. “En general el dólar blue se contagia de los dólares financieros, que con mayor nivel de oferta podrían estabilizarse, algo que no ocurre de forma tan lineal en el mercado ilegal. Por lo que podría ayudar a reducir la brecha cambiaria”, destacó una fuente del equipo económico a este medio.

De forma indirecta, la medida también podría reforzar las reservas del Banco Central. En el Ministerio de Turismo estiman que son unos u$s 3.000 millones los que llegaron al país este año por la actividad, pero por el tipo de cambio inconveniente solo un 10% se volcó en gastos de tarjeta de crédito. El resto fue al mercado ilegal.

El volumen no es para nada despreciable. El promedio mensual de ingreso de divisas por la vía del turismo ronda los u$s 250 millones, pero diciembre es considerado temporada alta, por lo que en la cartera que conduce Matías Lammens estiman que el flujo podría alcanzar los u$s 500 millones hasta fin de año.

Más turistas

Luego del duro impacto de la pandemia en el sector, unos 3,5 millones de extranjeros visitaron el país en lo que va del año. “Ya recuperamos más del 75% de la actividad previa al 2020, somos líderes en la región junto a Colombia en lo que hace a la recuperación del turismo”, explican en el Gobierno.

En ese sentido, detallan que el flujo desde Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay y Estados Unidos está prácticamente normalizado y el nivel de gastos también ya es similar al de los años previos al coronavirus.

La recuperación de los turistas que provienen de Europa es más lenta. Justamente a través de este tipo de cambio diferencial esperan que mejore la afluencia turística.

Incluso, en las últimas ferias internacionales fue presentada como una carta de promoción de Argentina como destino turístico. Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía trabaja en un acuerdo de precios con los prestadores del sector para que el beneficio no se licue. Un instrumento similar se aplicó para la última edición del programa Pre Viaje, cuando se establecieron precios de referencias para hoteles de tres y cuatro estrellas.