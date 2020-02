Dólar solidario pasó los $82, con el BCRA presente en futuros

El dólar solidario avanzó cuatro centavos ayer a $82,03, mientras que, en simultáneo, el billete oficial -sin el recargo- subió tres centavos a $63,10. La tendencia alcista estuvo en sintonía con el mayorista, que anotó su décima suba consecutiva y marcó un nuevo máximo histórico nominal, como lo vino haciendo en los últimos días, al cerrar a $60,59, en una jornada en las cuales las ventas del Banco Central atendieron la demanda autorizada.

En una rueda de muy bajo volumen negociado, la moneda norteamericana operó muy estabilizada y con mínima fluctuación en torno al valor de intervención fijado por el Banco Central. El analista Gustavo Quintana destacó que “la estrategia de regulación oficial interrumpió la seguidilla de subas importantes en la cotización del dólar mayorista, fijando para hoy un mínimo avance de los precios”. Agregó: “en las sucesivas jornadas se podrá verificar si la autoridad monetaria retoma el ritmo de actualización que mantuvo hasta el jueves (de la semana pasada) o si entra en un sendero de mayor estabilidad y de cambios menos pronunciados en el valor de la divisa”.

El call money mostró una baja fuerte, operándose al 34%. Los swaps cambiarios sumaron u$s44 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para hoy y mañana. En el mercado de futuros Rofex, se negociaron u$s 303 millones, donde también estuvo el BCRA con posturas de cinco millones y vendiendo; lo que hizo que se contraigan los precios. Los plazos más cortos concentraron más del 50% del volumen operado. Los meses de febrero y marzo terminaron operándose a $62,3250 y $64,3950 con tasas de 45,44% y 41,68% respectivamente. Las reservas de la autoridad monetaria subieron u$s 11 millones a u$s 44.643 millones.

Por otra parte, el blue terminó estable a $78, mientras el Contado con Liquidación y el Bolsa cerraron dispares, en el marco del cepo hard. El “CCL” -que se obtiene a partir de la compra y venta de acciones o bonos en la Bolsa- subió un centavo a $84,83, con lo que la brecha con el dólar mayorista se ubicó en el 40,01%. En simultáneo, el dólar MEP descendió siete centavos a $82,83, lo que dejó un spread del 36,7% con el mayorista.

El S&P Merval, en tanto, bajó un 0,7% a 40.767 puntos, a contramano de la mayoría de los índices mundiales, debido a que se encuentra afectado por la incertidumbre en torno al pago de la deuda soberana. Las principales caídas fueron registradas por Cresud (-4,2%), Transportadora de Gas del Norte (-2,7%) y Edenor (-2,4%), mientras las subas más importantes, por BBVA (+1,8%), YPF (+1,6%) y Banco Supervielle (+0,9%).

Cabe recordar que el Ministerio de Economía canjeó el martes bonos en moneda dual con vencimiento 2020 (AF20) por u$s 164 millones por otros instrumentos a mayor plazo, mientras que la provincia de Buenos Aires dijo que enfrentará un pago de deuda para no caer en cesación de pagos. Analistas consideraron que el canje del bono Dual (AF20) fue muy bajo ya que sólo se recibieron 99 ofertas que representan un 10% de los acreedores. En el canje “pudo haber influido que algunos fondos no pudieran entrar al canje hasta que la provincia de Buenos Aires no definiera su situación dado que ante un default están imposibilitados de hacer el canje del AF20”, dijo en un Twitter Gustavo Neffa, analista de Research for Traders. Agregó que “quizás esto sirva para una mejora en la condiciones del canje o reapertura cantada”.

En el segmento de renta fija, los bonos pagaderos en pesos se llevaron todas las miradas y experimentaron retrocesos en sus cotizaciones luego de un intento de canje que claramente no cumplió con las expectativas del gobierno ni de los inversores. “Las condiciones de los títulos ofrecidos no eran de las más atractivas pero se esperaba una adición mayor impulsada por los institucionales”, destacó el analista de Rava Bursátil, Joaquín Candia. La curva de rendimientos en pesos se acomodó hacia arriba debido a la caída de los precios tras haber arrancado la rueda con fuertes bajas.

El Bono Dual cayó un 1,9%, el Bono CER bajó un 1,8%, el Bono del Tesoro a tasa de política monetaria (TJ20) descendió un 1,5%. Estos bonos tienen vencimientos antes del 31 de marzo 2020. Sin embargo, los bonos en dólares siguieron en aumento, posiblemente por la salida de los inversores de los títulos en moneda local a inversiones en moneda dura. La mayor suba fue registrada por el Bonar 2024, que avanzó un 3%. En este marco, el riesgo país, realizado por el banco JP Morgan, bajó 1,05% a 1.884 puntos básicos, niveles similares a los registrados hace tres semanas.