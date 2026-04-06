Este martes, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, el máximo ganador del torneo recibirá en su estadio al coloso alemán.

Choque de titanes en la Champions League: Real Madrid recibe al Bayern Munich

Real Madrid recibirá el martes por la tarde nada menos que al Bayern Munich , por la ida de los cuartos de final de la Champions League . El partido será la atracción principal de esta nueva fase del certamen de la UEFA.

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El gigante bávaro, de gran presente, afronta el duelo desde la posición de favorito ante un conjunto blanco que vive una temporada complicada, pero que se aferra a la mística que guarda con esa competición para desafiar de nuevo a la lógica.

El Real Madrid viene de tener una noche mágica y realizar su mejor actuación de la temporada al aplastar nada menos que al Manchester City de Pep Guardiola en octavos de final (3 a 0).

El partido también estará marcado por la vuelta de las grandes figuras. Kylian Mbappé y Jude Bellingham serán titulares, al igual que Harry Kane en la visita, tras superar distintas molestias.

El delantero estrella inglés marcó 48 goles en 40 partidos entre todas las competiciones esta temporada. Además, el Bayern acumula 14 partidos invictos desde enero y tiene una sensación de invencibilidad.

Cabe descatar que en los últimos antecedentes, el Madrid ha superado las últimas cuatro rondas de eliminación directa contra el Bayern. En cada uno de esos años, terminó siendo campeón de la Champions.

El partido del martes será la 29ª ocasión en la que el Madrid se mida al Bayern. Se trata del enfrentamiento más repetido en la historia de la competición.

Los gigantes alemanes eliminaron por última vez al "Merengue" en 2012, pero creen que por fin tienen la calidad este año para reescribir la narrativa de la última década.

Cuándo juegan Real Madrid vs Bayern Munich

El partido será el martes 7 de abril, a las 16 (hora argentina)

Por dónde ver Real Madrid vs Bayern Munich

Transmisión: ESPN y Disney+

Formaciones

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Guler; Vinicius y Mbappé.

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Pavlovic, Kimmich; Luis Díaz, Gnabry, Olise; Kane.