La ONU votará una vía para destrabar la navegación en el estrecho de Ormuz + Seguir en









El Consejo de Seguridad busca proteger la navegación en Ormuz con un texto sin aval al uso de la fuerza tras la presión de China.

El estrecho de Ormuz, clave para el comercio global, en el centro del debate de la ONU.

El Consejo de Seguridad de la ONU votará este martes una resolución para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz, aunque lo hará con un texto debilitado tras la oposición de China al uso de la fuerza, en un contexto de máxima tensión por el conflicto en Medio Oriente y el impacto global en los mercados energéticos.

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¿Qué votará la ONU sobre el estrecho de Ormuz? La iniciativa impulsada por Baréin, actual presidente del organismo, apunta a garantizar la seguridad de las rutas comerciales en uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo. Sin embargo, el nuevo borrador elimina cualquier autorización explícita para acciones militares, una concesión clave para evitar el veto de potencias como China y Rusia.

En lugar de habilitar el uso de la fuerza, el texto “alienta encarecidamente a los Estados interesados en el uso de las rutas marítimas comerciales en el estrecho de Ormuz a que coordinen esfuerzos, de carácter defensivo y acordes con las circunstancias”. Entre esas acciones se menciona la posible escolta de buques mercantes y medidas para disuadir bloqueos o interferencias.

ONU.png La votación en la ONU se da en medio de una fuerte escalada en Medio Oriente. cepaz.org El cambio en el tono del documento responde a la fuerte resistencia de China, que cuestionó una versión previa que habilitaba “todos los medios defensivos necesarios”. Desde Beijing advirtieron que esa formulación podía “legitimar el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza” y provocar una escalada aún mayor del conflicto.

Las negociaciones incluyeron múltiples borradores y postergaciones en las votaciones, en un intento por alcanzar un consenso mínimo entre los miembros permanentes con poder de veto: Reino Unido, China, Francia, Rusia y Estados Unidos. Para ser aprobada, la resolución necesitará al menos nueve votos afirmativos y la ausencia de vetos.

¿Qué impacto tiene el conflicto en el mercado global? El debate en la ONU se produce mientras los precios del petróleo se disparan tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero. El conflicto, que ya lleva más de cinco semanas, derivó en el cierre casi total del estrecho por parte de Teherán, afectando una vía por donde circula cerca de una quinta parte del suministro energético mundial. ¿Qué postura tienen las potencias involucradas? Mientras Irán reiteró su intención de lograr un fin duradero de la guerra pero rechazó las presiones para reabrir el estrecho, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a endurecer su discurso y advirtió que el país podría ser “eliminado” si no cumple con el plazo fijado para alcanzar un acuerdo. donald trump corte suprema Estados Unidos y sus aliados impulsan medidas para garantizar la navegación. Por su parte, el canciller chino Wang Yi sostuvo, tras dialogar con su par ruso, que la prioridad debe ser un alto el fuego inmediato. China, principal comprador de petróleo que atraviesa el estrecho, busca evitar una escalada que comprometa el flujo energético y profundice la crisis internacional. Con este escenario, la votación en la ONU se perfila como un intento de equilibrio entre evitar una escalada militar y garantizar la seguridad de una de las rutas comerciales más importantes del mundo.