Dólar: para agencias de turismo las nuevas medidas impactarán recién en 2023

Osvaldo Sorbara, asesor de viajes en consulta con este medio, aseguró que la medida no cambiará las perspectivas para quiénes decidieron viajar en el corto plazo: "Últimamente la gente ya abona en efectivo, no con tarjeta porque a lo sumo hace un pago. Financiación ya no hay hace mucho tiempo. Que le agreguen el 30% o 50% de impuestos no cambia nada. Los argentinos que viajan son los que ya tienen dólares, el que no tiene divisas no tiene posibilidad de viajar. Por más impuestos que pongan, desde el comienzo de la pandemia se empezó a viajar con efectivo. Es un circuito muy chico de gente que viaja al exterior".