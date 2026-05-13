Vía Viva Libertador sumará un polo automotriz premium con más de 10.000 m2 de showrooms

Autovisiones y Ditecar instalarán concesionarias y espacios de experiencia de marcas de lujo bajo el viaducto Mitre. El tramo comenzará a abrir en agosto y tendrá su inauguración oficial en septiembre.

El desarrollo de Vía Viva Libertador incorporará un polo automotriz premium bajo el viaducto Mitre , sobre Avenida del Libertador , con más de 10.000 m2 destinados a showrooms, espacios de experiencia y servicios vinculados al mercado de alta gama.

El proyecto será impulsado por Autovisiones y Ditecar , dos grupos concesionarios con presencia en el segmento premium, que instalarán en el corredor marcas como Audi , Ducati , Volvo , Kia , Jaguar Land Rover y Michelin , además de otras tres firmas que aún restan confirmar.

La apertura se dará de manera escalonada, con Audi Autovisiones encabezando las operaciones en agosto de 2026

Según informaron las empresas, Audi Autovisiones será la primera marca en iniciar operaciones en agosto de 2026, mientras que la inauguración oficial del tramo Libertador está prevista para septiembre.

El sector Libertador de Vía Viva se extenderá a lo largo de ocho cuadras, entre La Pampa y Olleros , y contará con aproximadamente 21 espacios comerciales de hasta 400 m2 cada uno. A diferencia del formato tradicional de concesionarias cerradas, los locales fueron diseñados con vidrieras de piso a techo, fachadas transparentes y una integración directa con el espacio público.

El primer showroom de Audi tendrá el concepto de “caja de cristal”, sin medianeras y con una estructura pensada para exhibir los vehículos desde la avenida. Esa lógica se replicará en el resto de los espacios, con una propuesta que busca combinar venta, experiencia de marca y circulación peatonal.

viva viva (2) (1) Autovisiones y Ditecar concentrarán marcas premium en el nuevo corredor automotriz de Vía Viva Libertador.

El tramo también incluirá un subsuelo con 180 cocheras entre Virrey Loreto y Olleros, además de una plaza seca sobre el túnel de Libertador, con áreas verdes y corredores peatonales.

“Estamos construyendo algo único en la Argentina: un espacio donde las marcas de lujo se exhiben como merecen, en el corredor más exclusivo de la ciudad”, señaló Federico Pieruzzini, presidente de Ditecar. El empresario sostuvo que la apuesta responde a una visión sobre el cliente premium y la experiencia que espera al momento de comprar un vehículo de alta gama.

Un proyecto urbano bajo el viaducto Mitre

Vía Viva forma parte de la transformación de los terrenos liberados tras la elevación del Ferrocarril Mitre, una obra concluida en 2019 que permitió eliminar nueve barreras en Belgrano y Palermo. El desarrollo completo abarca una franja urbana de 4,5 kilómetros, con espacios públicos, ciclovías, corredores peatonales y locales comerciales.

El proyecto fue diseñado por BMA Arquitectos, con coordinación general de InArch, y se organiza en tres tramos. El primero, Barrio Chino, entre Monroe y Sucre, ya fue inaugurado y funciona como polo gastronómico. El segundo será Libertador, orientado al segmento automotriz premium y servicios de lujo. El tercero, Hipódromo, entre Olleros y Dorrego, quedará para una etapa posterior con foco en entretenimiento, gastronomía y cultura cerca de los Bosques de Palermo.

La inversión total de Vía Viva asciende a u$s20 millones. De acuerdo con sus impulsores, el desarrollo completo prevé generar más de 1.569 puestos de trabajo directos y más de 3.250 indirectos.

Con la inauguración del tramo Libertador, el corredor avanzará sobre su segunda etapa y quedará pendiente el sector Hipódromo, que sumará otras 15 cuadras y alrededor de 10.000 m2 adicionales bajo el viaducto.