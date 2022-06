Coldplay, la brecha cambiaria y el acceso a los dólares: ¿cómo cobran los artistas que llegan al país?

Según fuentes del Banco Central (BCRA) consultadas por Ámbito la productora DF Entertaiment pidió ser categorizada en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) para pagar como importador de servicio y el sistema detectó inconsistencia. "No corrigieron y no tuvieron acceso al mercado", confirmaron. Desde el organismo comandado por Miguel Pesce, señalaron que es una empresa multinacional (Live Nation) "puede haber pagado desde la casa matriz". Respecto al acceso a los dólares paralelos, aseguran que "no hay registro de que hayan accedido al CCL ("contado con liqui") de forma directa. "Pudo acceder a través de una ALYC, pero ahí ya no se detecta". Por último, reiteraron que la productora "no accedió al MULC" (Mercado Único Libre de Cambios).