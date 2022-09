De Mendiguren y el dólar Qatar: "Los planteos industriales son de sentido común, estamos en emergencia"

José Ignacio de Mendiguren: Mi obsesión es mantener el nivel de actividad, aun pese a la falta de dólares. La prioridad es la actividad por el empleo y que la crisis no se lo lleve, ahora está el desafío de cómo mantener el poder adquisitivo. Tenemos claro que no es un problema estructural, sino coyuntural. Este año esperamos terminar en u$s 93 mil millones en exportaciones. Pero hoy somos importaciones-dependiente, por cada punto que sube el producto, suben tres las importaciones. Ese problema no lo vamos a resolver este año, entonces tenemos un cuello de botella, por eso estamos todos los días administrando los dólares que tenemos.

P.: ¿Pero se puede mantener la actividad con estos dólares?

J.M.: Nos cuesta, por eso todos los días tomamos medidas. Massa apuntó en Estados Unidos a tentar a los que tienen cuentas no declaradas para que la traigan e inviertan. Nos interesa más la inversión que provenga del ahorro que un préstamo financiero. También salió el decreto para generar más exportaciones en hidrocarburos. La restricción externa es estructural, debido al modelo, entonces hay que atacar el modelo e ir a uno de mayor valor agregado.

P.: ¿Pero alcanzan esos dólares en el corto plazo de la soja, los hidrocarburos o los créditos internacionales?

J.M.: Yo ya viví esta realidad en el 2002, el FMI no nos prestó un peso. Hay que pensar en los dólares de los argentinos que ven un escenario favorable y no lo dudan. Tengo esperanza porque conozco a mis pares industriales y esa capacidad de recuperación. No hay un sólo industrial pyme, que son el gran entramado, que teniendo mercado, no consigue la plata para que su empresa no pare. Nadie abandona un negocio si está. El argentino se moviliza, lo vi, no lo teorizo. A las empresas grandes ante la falta coyuntural de dólares las pueden ayudar sus casas matrices.

P.: Sin embargo, hay muchos reclamos por los problemas para importar, ¿le llegan?

J.M.: Sí, claro, me quieren matar. Pero tiene salida. Primero, será que gastemos menos en energía y terminemos rápido el gasoducto. Sergio ya está licitando el otro tramo.

P.: ¿Pero eso sería una solución de mediano plazo más que de corto?

J.M.: Pero para la historia de un país, ¿qué es un año? Los problemas energéticos van a seguir. En Argentina tenemos lo que el mundo necesita, que es alimentos y energía. Nos está pasando el tren del desarrollo. Hay que aprovechar esta agenda para lograr un acuerdo político concreto con la oposición y no quedarnos peleando en el andén. Hay hechos concretos de que en poco tiempo nos vamos a encontrar con otra Argentina. Estamos buscando soluciones: encontramos en un sector como la soja la posibilidad de que nos traiga dólares. Después vienen otros a pedirme el dólar Malbec. Pero las economías regionales no tienen esa capacidad de generar dólares, y tampoco tienen retenciones.

P.: ¿Pedidos de pymes, como un blanqueo industrial para importaciones, estaría a favor de que se debatan?

J.M.: Sin inversión no se sale. La discusión de si es bueno o malo la podemos dar en otro escenario. Hoy los necesito esos dólares. Se los pido a ellos a ellos a través de fomentar inversión, ¿O a quién se lo pido? De la crisis del 2002 se salió con los dólares de la economía real, y otras medidas como tipo de cambio competitivo.

P.: ¿El tipo de cambio es competitivo hoy?

J.M.: Cuando mirás la línea histórica, no es un mal tipo de cambio. El año pasado se retrasó porque no acompañó a la inflación. No hay que cometer el error de utilizarlo como único anclaje antiinflacionario porque después cuesta mucho. Lo que si tenemos que terminar es la brecha, es muy mala, se presta a montones de operaciones que también nos cuestan dólares y estamos investigando.

P.: ¿Y una devaluación para cerrar la brecha es un camino?

J.M.: Lo que yo pienso es que hoy la preocupación mas grande es la inflación y el poder adquisitivo. Una devaluación brusca va a precios. Y queremos defender el poder adquisitivo porque es el motor del mercado interno, así que no vamos a entrar en esa trampa.

P.: ¿Dólar diferencial para la industria, cómo fue el planteo en algún momento del dólar pyme, va a haber?

J.M.: Hoy no está previsto. Lo que estamos haciendo es dar disponibilidad de divisas al incremental de producción y exportación. Este viernes se promulga la ley para automotriz, lo mismo ya salió para hidrocarburos.

P.: ¿Está el pedido de los industriales de que se prioricen los dólares para la producción por sobre el turismo?

J.M.: Si, totalmente, todos los días tenemos reclamos. Ninguno quiere decirlo para no quedar mal. El día de la industria en Santa Fe uno de maquinaria agrícola me taladró la cabeza. Lo que estamos trabajando es cómo optimizamos los dólares que tenemos. Eso se hace de dos formas, trayendo más y gastando menos. En una emergencia, la emergencia es para todos. Te hacen estos planteos que tienen sentido común en esta crisis enorme, por eso hablan del dólar Qatar. Nosotros felices que viaje la mayor cantidad de gente posible, pero si no tenemos para un insumo y tenemos para que se gaste en Qatar un hotel con una tarjeta, a la gente le molesta.

P.: ¿Y en el equipo económico qué se está pensando?

J.M.: Soluciones hay muchas, como puede ser subir el impuesto, pero se tiene que analizar. Creo que hay que tenerlo en cuenta. Yo personalmente comparto el planteo industrial. Todos estamos haciendo esfuerzos. El campo va a liquidar u$s5.000 millones. Van a existir los pedidos del que tiene que viajar por trabajo o para ver a un familiar. Pero no es que va a estar prohibido.

P.: ¿Va a haber que usar dólares propios?

J.M.: O también hay otras opciones. Nosotros necesitamos que se mantenga la actividad y el empleo. Y que el crecimiento derrame. Como ocurre con el plan PreViaje, que fomenta el turismo interno y ahorra dólares. Ahora bien, vamos a nosotros los empresarios…

P.: Un 100% subieron los precios de restaurantes y hoteles en el último año...

J.M.: Así no va. No puede ser que se tome una medida que le cuesta a todos y no estés a la altura del esfuerzo, y quieras recuperar todo en una temporada. Este es el problema que tenemos. Yo como industrial no me olvido que se pagaron los sueldos hace dos años. Que los pagó toda la sociedad. Los industriales nos estamos equivocando. Todos nos tenemos que sentarnos en una mesa, con la oposición, los empresarios y los sindicatos, como fue en el 2002, y resolver la inflación con un acuerdo político.

P.: La inflación mayorista dio por encima del IPC en agosto, ¿lo esperaban?

J.M.: Esperábamos menos, pero hace un mes la corrida dejó el dólar en $350, se perdieron las referencias de precios, los empresarios vendían a remito abierto, en ese momento la gente para seguir vendiendo se cubrió, puso sobreprecios. Pero nada se cumplió, el dólar bajó, se despejó la deuda en pesos, se están acumulando reservas. Quedamos con precios que respondían a una expectativa y ahora no responden a eso.

P.: ¿Esos precios podrían bajar ahora?

J.M.: Yo voy a plantear eso. El acuerdo es, nosotros estabilizamos las variables, pero mantengan el nivel de actividad y el poder adquisitivo.

P.: ¿Tasas de interés al 100% le preocupan para la industria?

J.M.: Sí, es mi pelea dentro del equipo económico. Tuvimos una política de tasas por debajo de la inflación para sectores productivos y el resultado fue excelente. Voy a pelear para que siga porque ese diferencial de tasa te lo devuelven en más empleo, más tributación, y más actividad.