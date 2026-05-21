El "Bicho" consiguió su octavo título de liga, un logro que alcanzó en cuatro países distintos: Inglaterra, España, Italia y Arabia Saudita. Además, levantó su segunda copa con Al-Nassr y la número 37 de toda su carrera.

Cristiano Ronaldo hizo dos goles y salió campeón de la liga de Arabia con el Al Nassr.

Cristiano Ronaldo se consagró este jueves campeón de la Liga de Arabia Saudita por primera vez desde su llegada al Al-Nassr y cortó una sequía de cinco años sin títulos de liga . El equipo dirigido por Jorge Jesus goleó 4-1 al Damac FC con dos goles del crack portugués .

El “Bicho” convirtió un golazo de tiro libre a los 17 minutos del segundo tiempo para poner el 3-1 parcial. A diez minutos del final volvió a aparecer: capturó un rebote dentro del área chica y fusiló al arquero rival para sentenciar el encuentro. Con este doblete, el portugués alcanzó los 973 goles en su carrera profesional y rompió en llanto tras ser reemplazado sobre el final.

De esta manera, Ronaldo consiguió su octavo título de liga , un logro que alcanzó en cuatro países distintos : Inglaterra, España, Italia y Arabia Saudita. Además, levantó su segunda copa con Al-Nassr y la número 37 de toda su carrera .

Con este doblete, el portugués alcanzó los 973 goles en su carrera profesional y rompió en llanto tras ser reemplazado sobre el final.

La consagración llega en un momento clave para el delantero, que recientemente fue convocado para disputar su sexto Mundial con Portugal. En la temporada acumula 29 goles y 5 asistencias , y todo indica que, mientras siga en actividad, podrá alcanzar la mítica cifra de mil goles , el gran objetivo que persigue.

Ronaldo celebró el título envuelto en una bandera de Portugal y levantó el trofeo junto a Al-Nassr. Sus festejos parecieron una respuesta para quienes lo daban por acabado tras dejar Europa. Además, CR7 ganó su octavo MVP de la temporada y llega al Mundial en gran nivel.

La Saudi Pro League es el primer título oficial de Al-Nassr desde la llegada de Ronaldo en diciembre de 2022 y el undécimo de liga en la historia del club. Hasta ahora, el único trofeo que había ganado junto al portugués era la Arab Club Champions Cup, un certamen no oficial.

Desde la llegada de Ronaldo, Al-Nassr había sido dos veces subcampeón y una vez tercero en la liga saudí. Además, perdió cuatro finales locales e internacionales desde 2022.

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Todos los títulos de Cristiano Ronaldo

Con la consagración de este jueves, las vitrinas de Cristiano Ronaldo alcanzaron los 47 títulos oficiales. Este es el detalle completo de los trofeos que conquistó a lo largo de su carrera profesional.