Dólar e inflación segundo semestre: economistas del REM reajustan números tras la tensión cambiaria

REM2.jpg Participantes mejores puntuados del REM. Fuente: BCRA

Qué datos brindó el REM del viernes

Una certeza que dio el último informe es que las proyecciones para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) empeoraron. Los 40 participantes del REM (entre los que se encuentran bancos privados y universidades privadas además de las consultoras) calcularon una inflación del 76% para todo el 2022, 3,4 puntos porcentuales por encima al pronóstico de la encuesta previa. Un recordatorio: estos números cerraron a fines de junio, por lo tanto la renuncia de Martín Guzmán no está contemplada.

Ahora bien, quienes mejor pronosticaron la inflación para el corto plazo (TOP-10) esperan en promedio una inflación de 79,2% i.a. (4,1 p.p. mayor a la encuesta de mayo).

Los analistas del REM también corrigieron al alza sus proyecciones mensuales del dólar. Prevén que el dólar mayorista alcance $159,60 por dólar en diciembre 2022. Quienes pronosticaron con mayor precisión esta variable con horizontes de corto plazo proyectaron que el tipo de cambio nominal promedio para diciembre de 2022 sea de $158,68.

Cambio de expectativas para el segundo semestre

En un nuevo contexto, Soledad Pérez Duhalde Directora de ABECEB habló con este medio y realizó un primer análisis sobre las dos variables claves para la economía: el dólar y la inflación. "Nuestro panorama económico cambió: mayor riesgo inflacionario y mayor riesgo devaluatorio. De hecho en julio vamos a ver un salto, vamos a una inflación muy elevada. Por el momento es el escenario que vamos a mantener hasta que no vayan pasando los días y veamos el devenir. Sin lugar a dudas habrá una cierta aceleración y el impacto en suba de precios y por ende en brecha. Nuestro cierre es que la brecha será mayor y eso te va a obligar o no a un ajuste en materia cambiaria".

"Nosotros tenemos una devaluación esperada entre el 65% y el 70%. Solo si se mantiene el acuerdo con el FMI y no perdés el control del déficit fiscal y la emisión", agregó. En principio, la economista resaltó en cuanto al dólar que al Gobierno le quedan algunas alternativas para evitar un salto cambiario de entre el 20% y el 30%: "Tenés margen porque los precios de las commodities siguen siendo elevados, tenés el cepo y podrías tener como “ancla” el acuerdo con el FMI como para no perder control del déficit fiscal. Obviamente si no recurris a estas herramientas la probabilidad de salto devaluatorio es mayor y lo más probabe es que tengas una inflación cercana más a tres dígitos que a dos". En principio, la analista resaltó que habrá un mayor control de cambios.

"El nerviosismo en los mercados tiene que ver con el gobierno, no sólo con la salida de Guzmán. Silvina Batakis tiene un perfil que no te disipa la incertidumbre. Tenés un enorme problema macro, de desanclaje de expectativas, lo que hubiese sido clave era la designación con alguien de mayor técnico a nivel técnico y de relaciones internacionales para poder anclar expectativas y generar cierta confianza cosa que estuvimos lejos de hacerlo", sentenció. En ese sentido, consideró que una de las herramientas de política económica para moderar las tensiones será una mayor suba de tasas "Nosotros subimos la expectativa de suba de tasas, son de las pocas herramientas que tiene. El Gobierno va a querer retrasar lo más posible un salto devaluatorio por las implicancias que tiene en materia inflacionaria y en materia social. Sigue siendo el mix que esperábamos antes: cepo y tasas, pero dada la situación de incertidumbre ahora eso es más exponenciado".

Por ahora, las proyecciones de la consultora quedaron de la siguiente manera:

Dólar a diciembre 2022: $160 por dólar (tipo de cambio mayorista)

Inflación: entre 85% y 90%

Brecha cambiaria: piso de 100% con picos recurrentes

Tasas en torno al 60% a fin de año

PBI: 3%.

Por otra parte, hablamos con Agustín Berasategui, economista representante de la consultora ACM que analizó la salida de Martín Guzmán y la reacción de los mercados. "Lo que tenemos es que la salida de Guzmán generó un clima de incertidumbre. Ya de por sí cuando anunció su renuncia los mercados respondieron y no fue bueno. Ahí se puede leer eso respecto a una desconfianza que existe sobre las políticas que se van a implementar. La ministra habló de equilibrio fiscal y parece estar comprometida con el acuerdo con el FMI, vamos a ver empíricamente cómo se va comprobando eso a medida que pasan los meses. Por otro lado, estos días hubo noticias de que había negocios donde no había precios de venta y otros en donde se veían aumentos del orden del 20% de forma preventiva. Ahí lógicamente se demuestra que esto afectó las expectativas y la falta de confianza generó un remarco preventivo".

"Todavía estamos ajustando proyecciones porque no hay grandes definiciones en lo económico, cuando veamos un poco el rumbo vamos a tener números más definitivos. Pero si esperamos que julio sea la inflación mas alta en lo que va del año".

Antes de salida de Guzmán, ABM pronosticó un dólar en torno a los $160 por dólar mayorista. Dado el nuevo contexto, el economista anticipó dos presiones distintas que afectarán a la divisa. "Vemos dos presiones distintas: por un lado la presión devaluatoria, la cual se manifiesta por la brecha cambiaria y alta inflación. Y por otro lado mayores restricciones que tratarán de amortiguar la pérdida de reservas".

¿Qué alternativas tiene el Gobierno para evitar un salto del tipo de cambio? según la perspectiva de Berasategui, "el Gobierno está intentando evitar la devaluación. La pueden retrasar, no sé cuánto tiempo y en cierto punto en algún momento va a tener que ajustar el dólar oficial por cómo viene la situación. Pero sí cada vez se hace más difícil cerrar la brecha. Quizás no se de una devaluación fuerte, quizás podrían acelerar el ritmo de devaluación mensual y no que sea algo brusco. Pero es una alternativa. Cumplir el acuerdo con el Fondo y cumplir las metas son un punto clave para poder generar confianza".

Por último, en cuanto a la proyección de inflación, "tenemos una proyección del 74,3% y ahora estamos esperando un piso del 80% para fin de año". Otras de las variables que se analizan en el REM son la suba de tasas y la actividad económica. Para el analista, el Gobierno deberá convalidar más tasa: "las tasas reales positivas van a tener que ser un factor fundamental, el mercado está esperando eso". En cuanto a la actividad económica, desarrolló: "Nosotros en el segundo y tercer trimestre esperábamos una leve caída en la actividad económica y después lo que es la proyección anual estimamos un crecimiento del 2,5%". Pero advirtió: "La incertidumbre puede llevar a un cambio de estas variables".