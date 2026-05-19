La serie escondida de Prime Video que combina conflictos narcos con zombies + Agregar ámbito en









Una producción mexicana mezcla persecuciones, criaturas letales y secretos militares dentro de una trama totalmente irreverente.

Esta particular serie mezcla dos géneros completamente opuestos. Gentileza - Prime Video

Dentro del catálogo de Prime Video aparecen títulos que pasan desapercibidos pese a contar con ideas muy originales. Entre ellos sobresale una serie mexicana que tiene acción, terror y narcotraficantes en una historia llena de persecuciones, experimentos fallidos y supervivencia.

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Se trata de "S.O.Z: Soldados o Zombies", una ficción estrenada en 2021 que propone un cruce inusual al combinar el crimen narco con muertos vivientes. Con capítulos cortos y un gran ritmo, la propuesta encontró un nicho de fanáticos entre quienes buscan historias diferentes dentro del streaming.

SOZ La historia se desarrolla en medio de un desierto. Gentileza - Prime Video

De qué trata S.O.Z: Soldados o Zombies La trama comienza con la fuga de Alonso Marroquín, un poderoso jefe narco que intenta escapar de una prisión de máxima seguridad en México. El personaje, interpretado por Sergio Peris-Mencheta, busca evitar su extradición y decide esconderse en una zona desértica cercana a la frontera.

Mientras tanto, en una base militar estadounidense ocurre un experimento que sale completamente mal. Las pruebas realizadas sobre animales provocan una infección fuera de control y el virus termina alcanzando a un grupo de policías mexicanos que perseguía al narcotraficante.

El contagio transforma a los agentes en una nueva clase de muertos vivos, pero a diferencia de los zombies tradicionales, estas criaturas conservan ciertas capacidades físicas y reaccionan con mayor velocidad y agresividad. El ejército, los sobrevivientes y los infectados avanzan hacia el escondite de Marroquín, donde empieza una lucha desesperada donde nadie tiene garantizada la salvación. SOZ Los zombies y los narcos se enfrentan en medio de un desierto gigante. Gentileza - Prime Video El creador Nicolás Entel planteó la historia como una vuelta de tuerca sobre dos géneros muy explotados por Hollywood, las ficciones de narcotráfico y las invasiones zombie. La intención fue mostrar personajes latinoamericanos más complejos y alejados de ciertos estereotipos que tiene el cine estadounidense. La serie cuenta con ocho episodios de 30 minutos cada uno, lo que la vuelve perfecta para una maratón. Además del terror y la violencia, esta ficción bizarra también incorpora momentos de humor negro y momentos absurdos que la vuelven única dentro del género. La producción fue dirigida por Rigoberto Castañeda y desde que llegó a Prime Video se convirtió en una alternativa distinta dentro del catálogo latinoamericano. Prime Video: tráiler de S.O.Z: Soldados o Zombies Embed - S.O.Z. Soldados o Zombies - Tráiler oficial | Amazon Prime Video Prime Video: elenco de S.O.Z: Soldados o Zombies Sergio Peris-Mencheta

Fátima Molina

Horacio García Rojas

Adria Morales

Toby Schmitz

Steve Wilcox

James Moses Black

Jorge Jiménez

Vico Ortiz