Dólar futuro: ceden las expectativas de salto devaluatorio en el corto plazo y caen las tasas

Así, en la jornada de ayer, las bajas en las tasas implícitas en toda la curva fueron del 6,6% en promedio, con respecto a la última rueda de septiembre. En cuanto al tramo corto, se observaron las bajas más pronunciadas, dado que cayeron 11,4% en el promedio de los próximos tres meses.

Juan Ignacio Bob Lehmann, operador bursátil en Rofex, destacó que “la fuerte recaudación que tuvo el Banco Central con el dólar soja, ante los u$s8.200 millones de liquidaciones récord del complejo exportador, superó las expectativas que tenía el Gobierno y significó que va a tener un sustento más fuerte para no devaluar, al menos en el corto plazo”. Y agregó: “Otro factor, fue la apreciación del 4,8% del real brasileño luego de las elecciones, que influye directamente en el dólar a nivel local, dado que es un socio comercial muy fuerte. De todas formas, el mercado sigue esperando un movimiento fuerte en el tipo de cambio, dado que es insostenible no hacerlo. La incógnita es que no se sabe cuándo será y por eso, en la jornada de ayer, los dólares futuros cayeron 1,5% en promedio, lo que representa una variación bastante pronunciada”.

El Central había dado señales de que no haría un salto abrupto en el tipo de cambio este mes, renovando vencimientos de septiembre. Así lo señaló un informe de la Consultora 1816 publicado el viernes, que detalló: “El BCRA parece haber dado rollover en futuros estos días, a juzgar por los volúmenes operados, la evolución del interés abierto y los movimientos de precios de los contratos, bajando mucho la chance de una devaluación el lunes”.

Hacia adelante, desde 1816 sostuvieron que “da la impresión de que se viene un mes de octubre con al menos dos cosas: más cepo importador y un nuevo dólar turista”. “El mercado estará mirando con atención el día a día del MULC para evaluar cuán sostenible es la dinámica hacia adelante”, agregó.

Por su parte, Anselmi subrayó: “Si tomamos como medida cómo estaban los mercados de futuros el primero de septiembre, previo al dólar soja, vemos que los rendimientos se comprimieron y que están por debajo de lo que estaban el 1° de septiembre. Esto, por un lado, refleja que no espera una devaluación inminente dentro de un mes pero, si se observa el primer semestre de 2023, los plazos están por debajo de lo que estaban previo al dólar soja, lo que implica que los inversores se están cubriendo más que antes, demandando más títulos, lo que hace que los títulos suban y los rendimientos se compriman”.