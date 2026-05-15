Multas de tránsito: montos actualizados, cuándo preescriben y cómo verificar si tengo deuda en mayo

La Provincia de Buenos Aires actualizó el valor de las infracciones y en CABA también siguen vigentes montos altos. Cómo verificar si tenés deuda y cuándo prescriben.

Las infracciones por alcoholemia, exceso de velocidad y circular sin VTV están entre las más caras.

Las multas de tránsito volvieron a aumentar en mayo de 2026, en la provincia de Buenos Aires , el Ministerio de Transporte oficializó una suba del 16,8% para el bimestre mayo-junio mediante la Resolución 2/2026 publicada en el Boletín Oficial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con esta actualización, hay varias infracciones consideradas graves, que ya superan el millón de pesos y algunas sanciones pueden alcanzar cifras cercanas a los $2,7 millones. Mientras tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el sistema continúa ajustándose a través de las Unidades Fijas (UF), calculadas según el precio de medio litro de nafta premium.

El Ministerio de Transporte bonaerense oficializó una suba del 16,8% en el monto de las multas para el bimestre mayo-junio de 2026, la Unidad Fija (UF) pasó de $1.896 a $2.215 y es la tercera actualización del año.

Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) los valores se ajustan periódicamente con la nafta premium, pero la mayor diferencia es que la Unidad Fija se establece según el valor del medio (1/2) litro de la nafta de mayor octanaje. El valor actual es de $949,99 . Este precio va a estar vigente desde el 3 de marzo de 2026 y se mantendrá vigente hasta el 2 de septiembre de 2026.

Provincia de Buenos Aires

Con la nueva base de cálculo, los valores vigentes son:

exceso de velocidad: de $332.250 a $2.215.000

cruzar un semáforo en rojo o circular en contramano: de $664.500 a $2.215.000

circular sin VTV o sin seguro obligatorio: de $664.500 a $2.215.000

conducir alcoholizado: entre $664.500 y $2.215.000

negarse a un test de alcoholemia: de $1.107.500 a $2.658.000

mal estacionamiento o falta de documentación: de $110.750 a $221.500

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, los valores se mantienen según la última actualización semestral de la UF. Entre las infracciones más comunes:

estacionar mal: $94.999

obstruir rampas para personas con discapacidad: $284.997

mandar mensajes de texto: $189.998

estacionar en carriles exclusivos o Metrobus: $142.498,50

no usar cinturón de seguridad: $94.999

usar el celular al volante: $94.999

circular con la VTV vencida: $94.999

exceso de velocidad: desde $66.499,30 en casos leves hasta $3.799.960

multas-conducir-pba.jpg

Cuándo preescriben

Existe una norma nacional que establece criterios generales, pero sin embargo cada provincia tiene la potestad de definir cómo es que aplica esos plazos y qué procedimiento exige para dar de baja una falta:

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el plazo actual es de cinco años.

en la Provincia de Buenos Aires se mantiene el esquema de dos años para contravenciones leves y cinco para las graves.

en Córdoba rige un período único de tres años.

en Neuquén se aplican nuevamente los dos o cinco años según la gravedad.

Una vez transcurrido el tiempo correspondiente, el conductor puede solicitar la baja de la infracción ante el juzgado que intervino, el trámite puede ser online o presencial.

multas por videollamada

Cómo verificar si tengo multas y cómo pagarlas

Consultar si hay infracciones se puede hacer de manera digital de una manera rápida y sencilla. El sistema permite verificar la situación de cada conductor o vehículo y el acceso a la información se realiza con el número de patente o el DNI del titular.

La plataforma también muestra datos adicionales vinculados al historial vial. El proceso es de unos simples pasos que cualquier usuario puede completar en pocos minutos. El paso a paso para consultar multas desde la web es el siguiente:

ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

seleccionar la opción de consulta por patente o por DNI

validar el acceso mediante el control de seguridad “No soy un robot”

revisar el estado del vehículo o del conductor en pantalla

La plataforma ofrece diferentes opciones según el resultado de la consulta realizada. Si no se encuentran infracciones registradas, el usuario va a poder descargar el libre deuda desde el sitio oficial. En caso de deuda pendiente, el sistema muestra el monto total y el detalle de cada falta registrada. También se puede hacer a través de Boti enviando un mensaje por WhatsApp al +54 9 11-5050-0147. La atención es de lunes a viernes de 8 a 19.30 hs.

En el caso de tener alguna infracción y estás dentro del periodo de Pago Voluntario, que son 40 días corridos desde que fuiste notificad, vas a poder abonar el total con un 50% de descuento.