Las multas de tránsito volvieron a aumentar en mayo de 2026, en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Transporte oficializó una suba del 16,8% para el bimestre mayo-junio mediante la Resolución 2/2026 publicada en el Boletín Oficial.
Multas de tránsito: montos actualizados, cuándo preescriben y cómo verificar si tengo deuda en mayo
La Provincia de Buenos Aires actualizó el valor de las infracciones y en CABA también siguen vigentes montos altos. Cómo verificar si tenés deuda y cuándo prescriben.
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Con esta actualización, hay varias infracciones consideradas graves, que ya superan el millón de pesos y algunas sanciones pueden alcanzar cifras cercanas a los $2,7 millones. Mientras tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el sistema continúa ajustándose a través de las Unidades Fijas (UF), calculadas según el precio de medio litro de nafta premium.
Montos actualizados de las multas mayo 2026
El Ministerio de Transporte bonaerense oficializó una suba del 16,8% en el monto de las multas para el bimestre mayo-junio de 2026, la Unidad Fija (UF) pasó de $1.896 a $2.215 y es la tercera actualización del año.
Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) los valores se ajustan periódicamente con la nafta premium, pero la mayor diferencia es que la Unidad Fija se establece según el valor del medio (1/2) litro de la nafta de mayor octanaje. El valor actual es de $949,99. Este precio va a estar vigente desde el 3 de marzo de 2026 y se mantendrá vigente hasta el 2 de septiembre de 2026.
Provincia de Buenos Aires
Con la nueva base de cálculo, los valores vigentes son:
- exceso de velocidad: de $332.250 a $2.215.000
- cruzar un semáforo en rojo o circular en contramano: de $664.500 a $2.215.000
- circular sin VTV o sin seguro obligatorio: de $664.500 a $2.215.000
- conducir alcoholizado: entre $664.500 y $2.215.000
- negarse a un test de alcoholemia: de $1.107.500 a $2.658.000
- mal estacionamiento o falta de documentación: de $110.750 a $221.500
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En la Ciudad de Buenos Aires, los valores se mantienen según la última actualización semestral de la UF. Entre las infracciones más comunes:
- estacionar mal: $94.999
- obstruir rampas para personas con discapacidad: $284.997
- mandar mensajes de texto: $189.998
- estacionar en carriles exclusivos o Metrobus: $142.498,50
- no usar cinturón de seguridad: $94.999
- usar el celular al volante: $94.999
- circular con la VTV vencida: $94.999
- exceso de velocidad: desde $66.499,30 en casos leves hasta $3.799.960
Cuándo preescriben
Existe una norma nacional que establece criterios generales, pero sin embargo cada provincia tiene la potestad de definir cómo es que aplica esos plazos y qué procedimiento exige para dar de baja una falta:
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en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el plazo actual es de cinco años.
en la Provincia de Buenos Aires se mantiene el esquema de dos años para contravenciones leves y cinco para las graves.
en Córdoba rige un período único de tres años.
en Neuquén se aplican nuevamente los dos o cinco años según la gravedad.
Una vez transcurrido el tiempo correspondiente, el conductor puede solicitar la baja de la infracción ante el juzgado que intervino, el trámite puede ser online o presencial.
Cómo verificar si tengo multas y cómo pagarlas
Consultar si hay infracciones se puede hacer de manera digital de una manera rápida y sencilla. El sistema permite verificar la situación de cada conductor o vehículo y el acceso a la información se realiza con el número de patente o el DNI del titular.
La plataforma también muestra datos adicionales vinculados al historial vial. El proceso es de unos simples pasos que cualquier usuario puede completar en pocos minutos. El paso a paso para consultar multas desde la web es el siguiente:
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ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
seleccionar la opción de consulta por patente o por DNI
validar el acceso mediante el control de seguridad “No soy un robot”
revisar el estado del vehículo o del conductor en pantalla
La plataforma ofrece diferentes opciones según el resultado de la consulta realizada. Si no se encuentran infracciones registradas, el usuario va a poder descargar el libre deuda desde el sitio oficial. En caso de deuda pendiente, el sistema muestra el monto total y el detalle de cada falta registrada. También se puede hacer a través de Boti enviando un mensaje por WhatsApp al +54 9 11-5050-0147. La atención es de lunes a viernes de 8 a 19.30 hs.
En el caso de tener alguna infracción y estás dentro del periodo de Pago Voluntario, que son 40 días corridos desde que fuiste notificad, vas a poder abonar el total con un 50% de descuento.
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