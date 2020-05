Lo que se dice en las mesas

Sin duda, el país enfrenta jornadas decisivas por venir. Y los ánimos siguen más al dente que nunca. No sólo en el mercado cambiario, tradicional epicentro del devenir criollo, sino en todo tipo de reunión virtual doméstica como foránea. Malhumor y desazón con una alta dosis de incertidumbre creciente por los posibles desenlaces y cómo estará el país, a nivel social y económico, una vez disipada la nube tóxica del Covid-19. Nada se parece a lo visto y vivido en los últimos 100 años. Pero hoy ya no se habla de los 70, se mira más a los 80. Lo que mata no es la humedad, es la brecha. Llueven recuerdos entre las mesas, por algunos sobrevivientes o a quienes les contaron, del final de Alfonsín, donde su ministro Pugliese acuño la célebre frase “les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo” (luego que el dólar y los precios volaran -el dólar pasó de 14 a 60 australes en semanas-). Teniendo sólo al BCRA para financiar todo, el mercado se pregunta cómo será el día después. Nadie arriesga escenario hiperinflacionario, pero el temor a lo desconocido, con o sin arreglo de la deuda, ha congelado la toma de decisiones.