El Gobierno anunció un nuevo aumento para las asignaciones de ANSES en junio 2026

Conocé la actualización que llegará de manera automática a todas las prestaciones alcanzadas por el sistema previsional.

Los bonos y extras se acreditan junto con el haber correspondiente a la misma cuenta bancaria.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) aplicará en junio de 2026 una nueva actualización sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. El incremento será del 2,58% y tomará como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a abril.

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El dato de inflación difundido por el INDEC definió el porcentaje que impactará sobre las prestaciones administradas por ANSES. El esquema de movilidad vigente desde 2024 establece ajustes mensuales basados en la evolución de los precios. Los titulares no deberán realizar trámites adicionales para acceder a los nuevos valores.

La actualización prevista para junio modificará los montos de las asignaciones familiares que perciben trabajadores registrados, monotributistas y distintos grupos alcanzados por el SUAF.

La Asignación Universal por Hijo tendrá un valor bruto estimado de $144.960 por menor. El monto efectivo mensual quedará en $115.968 debido a la retención del 20% aplicada por ANSES hasta la presentación de la Libreta de Salud y Educación. La AUH por discapacidad alcanzará un haber bruto de $472.007. El importe mensual que percibirán los beneficiarios será de $377.605 luego del descuento correspondiente.

El esquema de asignaciones familiares también incluirá nuevos valores para quienes cobran prestaciones del SUAF. El primer tramo de ingresos tendrá una asignación por hijo cercana a los $72.488.

Los nuevos montos previstos desde junio serán los siguientes:

asignación por hijo con discapacidad: $236.013

prenatal: $72.488

asignación por nacimiento: $84.495

pago único por adopción: $505.168

asignación por matrimonio: $126.513

asignación por cónyuge: $17.588

El organismo previsional también actualizará los topes de ingresos para acceder al sistema de asignaciones familiares. Las proyecciones oficiales indican que el límite individual rondará los $2,97 millones. El ingreso máximo permitido para el grupo familiar superará los $5,94 millones. Ese ajuste acompañará la actualización general aplicada sobre las prestaciones sociales.

El sistema de movilidad mensual mantiene como referencia la inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La metodología vigente reemplazó el esquema anterior y estableció actualizaciones mensuales automáticas. La suba de junio alcanzará a millones de beneficiarios que reciben asignaciones familiares en todo el país. El incremento impactará tanto en prestaciones mensuales como en pagos únicos administrados por ANSES.

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AUH de ANSES: monto de la Tarjeta Alimentar

La actualización de junio también modificará los ingresos finales de quienes cobran la Asignación Universal por Hijo junto con otros programas complementarios administrados por el Estado nacional. La AUH continuará con el mecanismo de retención del 20% aplicado sobre el monto total de la prestación. El organismo libera ese porcentaje luego de la presentación de la Libreta de Salud y Educación correspondiente.

A partir de mayo de 2026, los nuevos montos de la Tarjeta Alimentar quedaron establecidos de la siguiente manera:

familias con un hijo: $72.250

familias con dos hijos: $113.299

familias con tres hijos o más: $149.425

Las personas que cobran la Asignación por Embarazo también acceden al monto mínimo de $72.250.

El esquema de asistencia social contempla además pagos complementarios destinados a familias con hijos. Los montos se acreditan junto con las prestaciones habituales administradas por el organismo previsional. ANSES confirmó además el cronograma de pagos para las Pensiones No Contributivas correspondientes a mayo de 2026. El calendario comenzará el lunes 11 y finalizará el viernes 15 de mayo.

Las fechas previstas para las PNC serán las siguientes: