Dólar: los escenarios que vislumbra el mercado ante un posible ajuste

Hoy el panorama que enfrenta el Gobierno, al que todavía le quedan tres años de mandato, muestra un control de cambios más estricto que el de 2011, una brecha alta y mayor que la de 2013; ya no hay reservas netas como en 2015. Desde el Gobierno braman que no van a devaluar. Que no hay necesidad, ya que hay un elevado superávit comercial, no hay vencimientos de deuda tras el canje con bonistas y ahora llega el FMI para acordar un nuevo programa. Con la paradoja de que el tipo de cambio real no muestra indicios de un significativo atraso frente a los promedios históricos. Se ciernen así dos escenarios posibles, uno de devaluación y otro de que no la haya. Para el mercado, el segundo está descartado. Pero en ese caso el consenso del mercado se plantea simultáneamente qué pasará después. Ahí surgen, en función de la reciente experiencia histórica, cuatro posibilidades: que la devaluación sea parte de la solución, como en 2002, o que descomprima transitoriamente como en 2014 y en 2015, o que termine complicando aún más, como en 2018 y 2019 (o como la de Sigaut en 1981), o que desate una hecatombe como en 1975 o en 1989.