Dólar soja: estiman que ingresaron más de $70.000 millones para ayuda alimentaria y desarrollo regional

Este viernes concluye el dólar especial de 200 pesos para los exportadores de la oleaginosa, tal como confirmó el ministro de Economía, Sergio Massa, vía redes el domingo. Dado que el programa superó el compromiso inicial de liquidar unos u$s 5.000 millones -estimaciones privadas calculan que se podría llegar a u$s 7.000 millones- esos u$s 2.000 millones, aproximadamente, tendrán como destino una ayuda para los sectores más vulnerables y financiamientos de programas para las economías regionales.