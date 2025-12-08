Javier Milei pidió aprobar el proyecto San Jorge y aseguró que es "una enorme oportunidad" para Mendoza + Seguir en









El Presidente respaldó la iniciativa que se votará este miércoles en la Legislatura mendocina y destacó la inversión de u$s600 millones. Apuntó contra el kirchnerismo por oponerse y afirmó que la provincia puede posicionarse como un actor minero competitivo.

Javier Milei respaldó el proyecto minero San Jorge que se votará en la Legislatura de Mendoza.

El presidente Javier Milei volvió a involucrarse en el debate económico y territorial de Mendoza al respaldar públicamente el proyecto minero San Jorge, que este martes buscará obtener sanción definitiva en la Legislatura. Señaló que se trata de una “enorme oportunidad” para la provincia y enfatizó el impacto productivo y financiero que implicaría su puesta en marcha.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de sus redes sociales, el mandatario reiteró su apoyo al Proyecto PSJ Cobre Mendocino, cuya aprobación será discutida este miércoles.

Según detalló, la iniciativa contempla una inversión de u$s600 millones destinada a activar una mina capaz de producir 40.000 toneladas anuales de concentrado de cobre, un volumen que -sostuvo- podría marcar un punto de inflexión en la economía provincial.

El aval de Javier Milei al proyecto San Jorge Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1998124498248155244&partner=&hide_thread=false Mañana la Legislatura de Mendoza tiene la enorme oportunidad de dar la sanción definitiva al Proyecto PSJ Cobre Mendocino, que traerá una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre.



Para sorpresa de… — Javier Milei (@JMilei) December 8, 2025 El jefe de Estado aprovechó además para cuestionar al kirchnerismo, al que acusó de mantener “25 años de oposición sistemática al sector privado, a la inversión, al progreso y al trabajo”.

Pese a esa resistencia, Milei manifestó su confianza en que el proyecto obtenga luz verde, al afirmar que Mendoza está “lo más cerca en 20 años de poner en marcha definitiva su industria minera”.

En paralelo, destacó la competitividad de la provincia, al recordar que ha logrado posicionar sus vinos emblemáticos en mercados internacionales de alta exigencia. “Con ese mismo nivel de competitividad, hoy busca posicionarse como productora minera”, señaló. Milei enmarcó su respaldo en su visión sobre la Argentina “que viene”, a la que describió impulsada por tres vectores económicos centrales: el campo, la energía y la minería. Reivindicó también los principios del Pacto de Mayo y aseguró: “Todo nuestro apoyo a la provincia y a todos los que quieran una Argentina más libre y próspera”. El mensaje presidencial cerró con su habitual consigna: “¡Viva la libertad carajo!”.