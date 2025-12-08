Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los ganadores + Seguir en









La Usina del Arte fue escenario de una nueva edición de los premios organizados por APTRA. El Eternauta fue uno de los grandes ganadores de la noche.

La Ciudad de Buenos Aires volvió a vestirse de gala con una nueva edición de los Martín Fierro de Cine y Series 2025, que tuvo lugar en la Usina del Arte. Las figuras más destacadas de la industria audiovisual argentina participaron del evento organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). Uno de los grandes ganadores de la noche fue El Eternauta, que se llevó varios galardones y el Martín Fierro de Oro.

Transmitida por América TV y conducida por Teté Coustarot y Luciano Cáceres, la ceremonia abrió con un discurso del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien subrayó que “la cultura no es un gasto, es una inversión”. Luego tomó la palabra el presidente de APTRA, Luis Ventura, que remarcó que es necesario “reclamar más espacios desde un lugar de celebración”.

Todos los ganadores de los Martín Fierro de Cine y Series 2025: Martín Fierro de oro: El Eternauta Revelación Camila Plaate - Belén

Juliana Gattas - Los domingos mueren más personas

Pehuén Pedren - Simón de la montaña

Anika Bootz - El mensaje

Marcela Acuña - La mujer de la fila

Lux Pascal - Miss Carbón

María Becerra - En el Barro

José “el purre” Giménez Zapiola - Cromañón Actor de reparto en serie César Troncoso - El Eternauta

Ariel Staltari - El Eternauta

Gabriel “El Puma” Goity - El Encargado

Juan Minujín - Atrapados, En el Barro y Menem

Marcelo Subiotto - El Eternauta y En el Barro

Marco Antonio Caponi - Menem

Benjamín Vicuña - Envidiosa Actriz de reparto en serie Lorena Vega - En el Barro, Envidiosa, El fin del Amor

Griselda Siciliani - Menem

Micaela Riera - Nieve Roja

Mónica Antonópulos - Vidas Negras, Las Maldiciones y Menem

Violeta Urtizberea - Envidiosa

Soledad Villamil - Cromañón

Erika De Sautu Riestra - En el Barro

Andrea Pietra - El Eternauta Actor protagonista en serie Leonardo Sbaraglia - Menem y Las Maldiciones

Esteban Lamothe - Envidiosa

Guillermo Francella - El Encargado

Guillermo Pfening - Espartanos: Una historia real

Ricardo Darín - El Eternauta

Alan Sabbagh - El mejor infarto de mi vida

Oscar Martínez - Bellas Artes

Daniel Hendler - Los mufas: Suerte para las desgracias y El fin del amor Actriz protagonista en serie Griselda Siciliani - Envidiosa

Malena Pichot - Viudas Negras

Olivia Nuss - Cromañón

Valentina Zenere - En el Barro

Pilar Gamboa - Viudas Negras

Lali Espósito - El fin del amo

Tini Stoessel - Quebranto

Ana Garibaldi - En el Barro Actor de reparto en cine Ariel Staltari - (Verano Trippin)

Agustín Rittano - (El hombre que amaba los platos voladores)

Benjamín Amadeo - (Mensaje en una botella)

Tomás Kirzner - (Gala y Kiwi)

Luis Ziembrowski - (El Jockey)

Alejandro Awada - (Una muerte silenciosa)

Martín Garabal - (Culpa cero)

Agustín Sullivan - (Virgen rosa) Actriz de reparto en cine Justina Bustos - Culpa Cero

Carolina Kopelioff - Virgen Rosa

Maite Lanata - Gatillero

Soledad Villamil - Una muerte silenciosa

Beatriz Spelzini - Chocolate para tres

Eugenia Guerty - Papá x dos

Dalma Maradona - Homo Argentum

Lali Espósito - Verano Trippin Actor protagonista en cine Guillermo Francella - Homo Argentum

Adrián Suar - Mazel Tov

Joaquín Furriel - Una muerte silenciosa

Lorenzo Ferro - Simón de la montaña

Sergio Podeley - Gatillero

Luciano Cáceres - Adiós Madrid Actriz protagonista en cine Natalia Oreiro - La mujer de la fila

Camila Peralta - Nancy

Dolores Fonzi - Belén

Luisana Lopilato - Mensaje en una botella

Mara Bestelli - El mensaje

Cecilia Bertuccelli - Culpa Cero

Maricel Álvarez - La llegada del hijo

Úrsula Corberó - El Jockey

Eugenia China Suárez - Linda Serie de comedia Envidiosa (Netflix)

El Encargado (Disney)

Viudas Negras (Flow)

División Palermo 2 (Netflix)

El mejor infarto de mi vida (Disney)

Bellas Artes 2 (Disney)

El fin del amor (Prime Video) Serie de drama El Eternauta (Netflix)

Cromañón (Prime Video)

Menem (Prime Video)

En el Barro (Netflix)

La voz ausente (Disney)

Atrapados (Netflix) Mejor película de cine y/o plataforma Belén

Homo Argentum

La llegada del hijo

La mujer de la fila

El Jockey

El aroma del pasto recién cortado Documental cine y/o plataforma Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)

Suerte de pinos - (Lorena Muñoz)

Yo y la que fui - (Constanza Niscovolos)

Wainrot, tras bambalinas - (Teresa Costantini)

Kun por Aguero - (Justin Webster)

Ángel di María: Romper la pared - (Juan Baldana)

Maria Soledad: El fin del Silencio - (Lorena Muñoz)

Las mil muertes de Nora Dalmasso - (Jamie Crawford) Dirección cine Benjamín Ávila - (La Mujer de la Fila)

Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)

Dolores Fonzi- (Belén)

Iván Fund - (El Mensaje)

Mariano Cohn / Gastón Duprat - (Homo Argentum)

Luis Ortega - (El Jockey) Guion cine Laura Paredes / Dolores Fonzi - (Belén)

Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)

Benjamín Ávila / Marcelo Muller - (La Mujer de la Fila)

Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada -(Tesis sobre una domesticación)

Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas - (El Jockey) Guion serie Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - (El Eternauta)

Carolina Aguirre - (Envidiosa)

Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat - (El Encargado 3)

Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega - (En el Barro)

Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner - (División Palermo 2)

Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh - (Viudas Negras) Dirección serie Bruno Stagnaro - (El Eternauta)

Ariel Winograd / Fernando Alcalde - (Menem)

Gabriel Medina - (Envidiosa)

Alejandro Ciancio - (En el Barro)

Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet - (División Palermo 2) Edición cine y/o serie Alejandro Brodersohn / Alejandro Parysow - (El Eternauta)

Andrés Quaranta - (Menem)

David Gallart / Anabela Lattanzio - (Homo Argentum)

Rosario Suárez / Yibrán Asaud - (El Jockey) Música original cine y/o serie Maria Becerra / Xross - (En el Barro)

Mauro de Tommaso / Juan Giménez Kuj - (Verano Trippin)

Nicolás Sorín - (Mazel Tov)

Sebastián Escofet - (Una Muerte Silenciosa)

Sergei Grosny - (División Palermo 2)

Lali Espósito / Mauro De Tommaso - (El Fin del Amor 2)

Federico Jusid - (El Eternauta) Dirección de fotografía cine y/o serie Gastón Girod - (El Eternauta)

Gustavo Schiaffino / Iván Fund / Mariano Luque - (El Mensaje)

Lucio Bonelli - (Mensaje en una botella)

Marcelo Camorino - (Lo que quisimos ser)

Leonardo Rosende - (Homo Argentum)

Timo Salminen - (El Jockey)

Luciano Badaracco - (Verano Trippin)

Martín Sapia - (Gatillero) Dirección de arte cine y/o serie Germán Naglieri y Julia Freid - ( El Jockey)

Daniel Gimelberg – (Mazel Tov)

Mariela Rípodas – (Virgen rosa)

María Battaglia / Julián Romero – (El Eternauta

Julia Freid – (En el barro)

Laura Martínez – (Bellas Artes 2) Diseño de vestuario cine y/o serie Patricia Conta - (El Eternauta)

Beatriz Di Benedetto - (El Jockey)

Constanza Balduzzi - (Homo Argentum)

Lorena Diaz - (Envidiosa)

Pilar González - (Menem)