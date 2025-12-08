La Ciudad de Buenos Aires volvió a vestirse de gala con una nueva edición de los Martín Fierro de Cine y Series 2025, que tuvo lugar en la Usina del Arte. Las figuras más destacadas de la industria audiovisual argentina participaron del evento organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). Uno de los grandes ganadores de la noche fue El Eternauta, que se llevó varios galardones y el Martín Fierro de Oro.
8 de diciembre 2025 - 23:33
Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los ganadores
La Usina del Arte fue escenario de una nueva edición de los premios organizados por APTRA. El Eternauta fue uno de los grandes ganadores de la noche.
Transmitida por América TV y conducida por Teté Coustarot y Luciano Cáceres, la ceremonia abrió con un discurso del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien subrayó que “la cultura no es un gasto, es una inversión”. Luego tomó la palabra el presidente de APTRA, Luis Ventura, que remarcó que es necesario “reclamar más espacios desde un lugar de celebración”.
Todos los ganadores de los Martín Fierro de Cine y Series 2025:
Martín Fierro de oro: El Eternauta
Revelación
- Camila Plaate - Belén
- Juliana Gattas - Los domingos mueren más personas
- Pehuén Pedren - Simón de la montaña
- Anika Bootz - El mensaje
- Marcela Acuña - La mujer de la fila
- Lux Pascal - Miss Carbón
- María Becerra - En el Barro
- José “el purre” Giménez Zapiola - Cromañón
Actor de reparto en serie
- César Troncoso - El Eternauta
- Ariel Staltari - El Eternauta
- Gabriel “El Puma” Goity - El Encargado
- Juan Minujín - Atrapados, En el Barro y Menem
- Marcelo Subiotto - El Eternauta y En el Barro
- Marco Antonio Caponi - Menem
- Benjamín Vicuña - Envidiosa
Actriz de reparto en serie
- Lorena Vega - En el Barro, Envidiosa, El fin del Amor
- Griselda Siciliani - Menem
- Micaela Riera - Nieve Roja
- Mónica Antonópulos - Vidas Negras, Las Maldiciones y Menem
- Violeta Urtizberea - Envidiosa
- Soledad Villamil - Cromañón
- Erika De Sautu Riestra - En el Barro
- Andrea Pietra - El Eternauta
Actor protagonista en serie
- Leonardo Sbaraglia - Menem y Las Maldiciones
- Esteban Lamothe - Envidiosa
- Guillermo Francella - El Encargado
- Guillermo Pfening - Espartanos: Una historia real
- Ricardo Darín - El Eternauta
- Alan Sabbagh - El mejor infarto de mi vida
- Oscar Martínez - Bellas Artes
- Daniel Hendler - Los mufas: Suerte para las desgracias y El fin del amor
Actriz protagonista en serie
- Griselda Siciliani - Envidiosa
- Malena Pichot - Viudas Negras
- Olivia Nuss - Cromañón
- Valentina Zenere - En el Barro
- Pilar Gamboa - Viudas Negras
- Lali Espósito - El fin del amo
- Tini Stoessel - Quebranto
- Ana Garibaldi - En el Barro
Actor de reparto en cine
- Ariel Staltari - (Verano Trippin)
- Agustín Rittano - (El hombre que amaba los platos voladores)
- Benjamín Amadeo - (Mensaje en una botella)
- Tomás Kirzner - (Gala y Kiwi)
- Luis Ziembrowski - (El Jockey)
- Alejandro Awada - (Una muerte silenciosa)
- Martín Garabal - (Culpa cero)
- Agustín Sullivan - (Virgen rosa)
Actriz de reparto en cine
- Justina Bustos - Culpa Cero
- Carolina Kopelioff - Virgen Rosa
- Maite Lanata - Gatillero
- Soledad Villamil - Una muerte silenciosa
- Beatriz Spelzini - Chocolate para tres
- Eugenia Guerty - Papá x dos
- Dalma Maradona - Homo Argentum
- Lali Espósito - Verano Trippin
Actor protagonista en cine
- Guillermo Francella - Homo Argentum
- Adrián Suar - Mazel Tov
- Joaquín Furriel - Una muerte silenciosa
- Lorenzo Ferro - Simón de la montaña
- Sergio Podeley - Gatillero
- Luciano Cáceres - Adiós Madrid
Actriz protagonista en cine
- Natalia Oreiro - La mujer de la fila
- Camila Peralta - Nancy
- Dolores Fonzi - Belén
- Luisana Lopilato - Mensaje en una botella
- Mara Bestelli - El mensaje
- Cecilia Bertuccelli - Culpa Cero
- Maricel Álvarez - La llegada del hijo
- Úrsula Corberó - El Jockey
- Eugenia China Suárez - Linda
Serie de comedia
- Envidiosa (Netflix)
- El Encargado (Disney)
- Viudas Negras (Flow)
- División Palermo 2 (Netflix)
- El mejor infarto de mi vida (Disney)
- Bellas Artes 2 (Disney)
- El fin del amor (Prime Video)
Serie de drama
- El Eternauta (Netflix)
- Cromañón (Prime Video)
- Menem (Prime Video)
- En el Barro (Netflix)
- La voz ausente (Disney)
- Atrapados (Netflix)
Mejor película de cine y/o plataforma
- Belén
- Homo Argentum
- La llegada del hijo
- La mujer de la fila
- El Jockey
- El aroma del pasto recién cortado
Documental cine y/o plataforma
- Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)
- Suerte de pinos - (Lorena Muñoz)
- Yo y la que fui - (Constanza Niscovolos)
- Wainrot, tras bambalinas - (Teresa Costantini)
- Kun por Aguero - (Justin Webster)
- Ángel di María: Romper la pared - (Juan Baldana)
- Maria Soledad: El fin del Silencio - (Lorena Muñoz)
- Las mil muertes de Nora Dalmasso - (Jamie Crawford)
Dirección cine
- Benjamín Ávila - (La Mujer de la Fila)
- Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)
- Dolores Fonzi- (Belén)
- Iván Fund - (El Mensaje)
- Mariano Cohn / Gastón Duprat - (Homo Argentum)
- Luis Ortega - (El Jockey)
Guion cine
- Laura Paredes / Dolores Fonzi - (Belén)
- Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)
- Benjamín Ávila / Marcelo Muller - (La Mujer de la Fila)
- Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada -(Tesis sobre una domesticación)
- Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas - (El Jockey)
Guion serie
- Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - (El Eternauta)
- Carolina Aguirre - (Envidiosa)
- Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat - (El Encargado 3)
- Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega - (En el Barro)
- Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner - (División Palermo 2)
- Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh - (Viudas Negras)
Dirección serie
- Bruno Stagnaro - (El Eternauta)
- Ariel Winograd / Fernando Alcalde - (Menem)
- Gabriel Medina - (Envidiosa)
- Alejandro Ciancio - (En el Barro)
- Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet - (División Palermo 2)
Edición cine y/o serie
- Alejandro Brodersohn / Alejandro Parysow - (El Eternauta)
- Andrés Quaranta - (Menem)
- David Gallart / Anabela Lattanzio - (Homo Argentum)
- Rosario Suárez / Yibrán Asaud - (El Jockey)
Música original cine y/o serie
- Maria Becerra / Xross - (En el Barro)
- Mauro de Tommaso / Juan Giménez Kuj - (Verano Trippin)
- Nicolás Sorín - (Mazel Tov)
- Sebastián Escofet - (Una Muerte Silenciosa)
- Sergei Grosny - (División Palermo 2)
- Lali Espósito / Mauro De Tommaso - (El Fin del Amor 2)
- Federico Jusid - (El Eternauta)
Dirección de fotografía cine y/o serie
- Gastón Girod - (El Eternauta)
- Gustavo Schiaffino / Iván Fund / Mariano Luque - (El Mensaje)
- Lucio Bonelli - (Mensaje en una botella)
- Marcelo Camorino - (Lo que quisimos ser)
- Leonardo Rosende - (Homo Argentum)
- Timo Salminen - (El Jockey)
- Luciano Badaracco - (Verano Trippin)
- Martín Sapia - (Gatillero)
Dirección de arte cine y/o serie
- Germán Naglieri y Julia Freid - (El Jockey)
- Daniel Gimelberg – (Mazel Tov)
- Mariela Rípodas – (Virgen rosa)
- María Battaglia / Julián Romero – (El Eternauta
- Julia Freid – (En el barro)
- Laura Martínez – (Bellas Artes 2)
Diseño de vestuario cine y/o serie
- Patricia Conta - (El Eternauta)
- Beatriz Di Benedetto - (El Jockey)
- Constanza Balduzzi - (Homo Argentum)
- Lorena Diaz - (Envidiosa)
- Pilar González - (Menem)
