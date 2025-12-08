Wall Street opera con disparidad a la espera de la última reunión anual de la Fed + Seguir en









Los principales índices bursátiles registran variaciones mixtas y el foco de los inversores está en el encuentro del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal.

Wall Street opera mixto en una semana clave para la economía estadounidense. Reuters

Los principales índices de Wall Street registran variaciones mixtas este lunes, mientras el foco de los inversores sigue puesto en lo que será la última reunión anual del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed), donde se espera que el banco central estadounidense recorte 25 puntos básicos las tasas de interés.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este contexto, el Dow Jones lidera las pérdidas y cae 0,3%, seguido por un retroceso del S&P 500 del 0,04%. En tanto, el Nasdaq trepa 0,2% y el Russell 2000 lo hace 0,3%.

Este lunes, datos retrasados mostraron que el consumo aumentó hacia el final del tercer trimestre en EEUU, lo que dotó a los inversores de mayor confianza para deducir que la Fed se centrará en reducir los costos de endeudamiento el próximo miércoles, en busca de apuntalar el mercado laboral, informó Reuters.

Por otro lado, hasta ahora la inflación estadounidense demostró ser rígida, lo que hace que la mayoría de las autoridades monetarias exhiban cautela la hora de reducir los costos de los créditos, más allá de que unos pocos funcionarios influyentes de la Fed adoptaron una postura más moderada en las últimas semanas.

Paramount lanzó una oferta hostil por u$s108,4 millones para quedarse con Warner Bros Las acciones de Warner Bros. Discovery treparon 7,2% después de Paramount Skydance lanzara una oferta hostil por valor de u$s108.400 millones de dólares por el icónico estudio de Hollywood, el cual posee los derechos de personajes como Bugs Bunny y Superman, en un último esfuerzo por superar la oferta de Netflix. En tanto, los papeles de Paramount subieron un 1,6%, mientras que las de Netflix cayeron un 2,8%.

Actualmente, hay varias empresas con mucho efectivo como Paramount y Netflix, por lo que es posible una guerra de ofertas. Al final, quien asegure esos activos debería aumentar el valor de las acciones de esa empresa, siempre y cuando no pague de más, dijo Adam Sarhan, director ejecutivo de 50 Park Investments.