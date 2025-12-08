La Ciudad encendió sus luces navideñas frente al Obelisco y dio inicio a la celebración + Seguir en









Con un show musical, la presencia de Fer Dente y el tradicional encendido del árbol, Buenos Aires inauguró por tercer año consecutivo su temporada navideña. Plazas, avenidas y espacios emblemáticos de las 15 comunas ya lucen iluminación especial, propuestas culturales y actividades para toda la familia.

La Ciudad lanzó la celebración de Navidad en las 15 comunas.

Con un espectáculo musical y el tradicional encendido de luces frente al Obelisco, la Ciudad de Buenos Aires abrió por tercer año consecutivo la temporada navideña. Desde este fin de semana, las principales avenidas, plazas y espacios históricos de las 15 comunas quedarán iluminados y tendrán propuestas especiales para celebrar las Fiestas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El evento central tuvo como anfitrión al actor y cantante Fer Dente, quien dio inicio al show con un colorido conteo regresivo. Antes de que todo se encendiera, Dente anticipó: “Este botón rojo se va a prender fuego y va a salir una luz hermosa”. Cuatro estudiantes porteños —Santiago Sepliarsky, Tiziano Vega, Nayara Gutiérrez y Sofía Muñoz— fueron los encargados de pulsar el botón que activó todo el sistema lumínico.

Una vez iluminado el espacio público, Dente interpretó clásicos como “Navidad, Navidad” y “Papá Noel llegó a la Ciudad”, acompañado por un coro. El cierre estuvo a cargo del Coro Gospel AfroSound, que interpretó “Merry Christmas”. Además, el BA Verde de Plaza de la República se sumó a las celebraciones con esculturas lumínicas, un pesebre y un mapping proyectado sobre el Obelisco, que volverá a repetirse el miércoles 24 entre las 21 y las 2 de la madrugada.

La propuesta navideña porteña incluye un Paseo Navideño en Plaza Sicilia, en Palermo, con un jardín de luces, un mercado navideño y conciertos sinfónicos con repertorio clásico. En otras plazas habrá talleres, espectáculos infantiles y actividades especiales; mientras que los centros comerciales a cielo abierto y mercados gastronómicos ofrecerán descuentos, sorteos y acciones temáticas.

“Queremos que esta Navidad nos encuentre reunidos y hermanados. Las Fiestas son un momento para valorar y agradecer lo bueno”, destacó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al presentar la iniciativa. Hasta el 7 de enero de 2026 permanecerán iluminadas plazas, parques, avenidas y zonas comerciales, con el objetivo de embellecer el espacio público y ofrecer una experiencia visual única para vecinos y turistas.

Navidad en la ciudad (2) Fer Dente encabezó el show musical. El ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, señaló: “Diciembre es sinónimo de festejos y encuentros; acompañamos decorando las calles y plazas más importantes de la Ciudad. Es una de las épocas más lindas del año”. Dónde ver los árboles de Navidad Los árboles navideños están ubicados en espacios representativos de cada comuna: desde Plaza Miserere, Barrancas de Belgrano y Parque Chacabuco hasta Vuelta de Rocha, Plaza Arenales o la Plaza República Islámica de Irán, entre otros puntos. Además, principales avenidas como Santa Fe, Corrientes, Córdoba, Cabildo y Del Libertador tienen ornamentación lumínica para acompañar el clima de Fiestas. Los árboles de Navidad están ubicados en plazas y espacios representativos de cada Comuna, entre ellos: C1: Cantero Central Rodolfo Ortega Peña - Av. 9 de Julio y Arenales. C2: Plazoleta Brigadier Gral. Tomás de Iriarte - Av. Libertador 2050. C3: Plaza Miserere - Av. Rivadavia y Av. Pueyrredón. C4: Barrio Estación Buenos Aires - Av. Suárez y Roberto Sánchez y Vuelta de Rocha - Av. Pedro de Mendoza y Rocha (La Boca). C5: Plaza Almagro - Bulnes y Sarmiento. C6: Plazoleta Greslebin - Av. Díaz Vélez y Av. Leopoldo Marechal. C7: Parque Chacabuco - Av. Asamblea y Emilio Mitre. C8: Rotonda de Av. Escalada y Av. Francisco Fernández de la Cruz. C9: Parque Alberdi - Av. Lisandro de la Torre y Av. Directorio. C10: Plaza de la Bandera - Av. Juan B. Justo y Carrasco. C11: Plaza Arenales - Chivilcoy y Nueva York. C12: En Pico y Balbín. C13: Plaza Barrancas de Belgrano - Av. Virrey Vertiz y Juramento. C14: Plaza República Islámica de Irán - Av. Figueroa Alcorta y Av. Sarmiento y Plaza Sicilia - Av. Del Libertador y Sarmiento. C15: Parque Los Andes - Av. Jorge Newbery y Av. Corrientes. Toda la programación puede consultarse en el sitio oficial: buenosaires.gob.ar/NavidadEnLaCiudad.