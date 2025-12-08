Un hincha de Gimnasia cayó desde una tribuna antes del clásico y fue hospitalizado

El fanático cayó desde una grada del estadio Juan Carmelo Zerillo antes del partido con Estudiantes, generando un fuerte operativo sanitario y preocupación por su estado de salud.

Un hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata sufrió un grave accidente al caer desde una tribuna minutos antes del inicio del clásico ante Estudiantes , en pleno ingreso del público al estadio Juan Carmelo Zerillo , hecho que generó conmoción en la previa del encuentro.

El hombre cayó desde gran altura hacia la calle , lo que activó de inmediato la intervención de los servicios de emergencia . Según fuentes policiales , el episodio ocurrió a menos de una hora del comienzo del partido, movilizando rápidamente a personal sanitario y efectivos de seguridad .

El hincha recibió asistencia en el lugar y fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital San Martín de La Plata . Aunque la caída fue de gran magnitud, ingresó consciente , lo que permitió una atención médica más rápida.

Permanece internado y bajo evaluación médica para determinar el alcance de las lesiones y su evolución. Hasta ahora, no se difundieron partes oficiales ni se detalló su estado de salud.

La identidad del hombre no fue revelada, y la Policía trabaja para establecer las circunstancias exactas que provocaron la caída desde la tribuna.

Estudiantes se quedó con el clásico en La Plata y alcanzó la final del Clausura 2025

En un clásico de enorme carga histórica, Estudiantes derrotó 1-0 a Gimnasia en el Bosque y avanzó a la final del Torneo Clausura, gracias al gol de Tiago Palacios, que definió el duelo a los 16 minutos del complemento. El equipo de Eduardo Domínguez, que venía de eliminar a Rosario Central y Central Córdoba (SdE), enfrentará a Racing por el título.

El desarrollo del partido fue muy parejo. Ambos equipos tuvieron dificultades para imponer su idea y la pelea en la mitad de la cancha se volvió el eje de los 90 minutos, con fricciones constantes y escasas situaciones claras.

La final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes se disputará el sábado 13 de diciembre, con horario a confirmar, en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.