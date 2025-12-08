Un hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata sufrió un grave accidente al caer desde una tribuna minutos antes del inicio del clásico ante Estudiantes, en pleno ingreso del público al estadio Juan Carmelo Zerillo, hecho que generó conmoción en la previa del encuentro.
Un hincha de Gimnasia cayó desde una tribuna antes del clásico y fue hospitalizado
El fanático cayó desde una grada del estadio Juan Carmelo Zerillo antes del partido con Estudiantes, generando un fuerte operativo sanitario y preocupación por su estado de salud.
El hombre cayó desde gran altura hacia la calle, lo que activó de inmediato la intervención de los servicios de emergencia. Según fuentes policiales, el episodio ocurrió a menos de una hora del comienzo del partido, movilizando rápidamente a personal sanitario y efectivos de seguridad.
El hincha recibió asistencia en el lugar y fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital San Martín de La Plata. Aunque la caída fue de gran magnitud, ingresó consciente, lo que permitió una atención médica más rápida.
Permanece internado y bajo evaluación médica para determinar el alcance de las lesiones y su evolución. Hasta ahora, no se difundieron partes oficiales ni se detalló su estado de salud.
La identidad del hombre no fue revelada, y la Policía trabaja para establecer las circunstancias exactas que provocaron la caída desde la tribuna.
Estudiantes se quedó con el clásico en La Plata y alcanzó la final del Clausura 2025
En un clásico de enorme carga histórica, Estudiantes derrotó 1-0 a Gimnasia en el Bosque y avanzó a la final del Torneo Clausura, gracias al gol de Tiago Palacios, que definió el duelo a los 16 minutos del complemento. El equipo de Eduardo Domínguez, que venía de eliminar a Rosario Central y Central Córdoba (SdE), enfrentará a Racing por el título.
El desarrollo del partido fue muy parejo. Ambos equipos tuvieron dificultades para imponer su idea y la pelea en la mitad de la cancha se volvió el eje de los 90 minutos, con fricciones constantes y escasas situaciones claras.
La final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes se disputará el sábado 13 de diciembre, con horario a confirmar, en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.
