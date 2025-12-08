El Gobierno le descontará el día a quienes adhieran al paro de ATE

Tras la convocatoria del gremio a una protesta nacional contra la reforma laboral, el Ejecutivo confirmó que aplicará descuentos salariales.

El Gobierno nacional confirmó que descontará el día a todos los empleados estatales que se sumen al paro nacional convocado por la ATE para este martes, una medida de fuerza lanzada en rechazo a la reforma laboral promovida por el Ejecutivo.

La decisión del Ejecutivo se da a conocer luego de que el gremio confimara que este martes realizará un paro nacional con movilización al Congreso a las 11 para rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno y advirtió a los gobernadores: “Son cómplices primarios”.

“Intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales. No descartamos movilizaciones nacionales a esos distritos” , afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

La organización convocó a una jornada de protesta en todo el país y, en la Ciudad de Buenos Aires, marchará hacia el Congreso para exigir la reapertura de paritarias, una recomposición salarial de emergencia y rechazar el intento oficial de recortar un 10% la planta de trabajadores estatales . La medida coincide con el envío del proyecto de reforma laboral al Parlamento.

Aguiar insistió en que los mandatarios provinciales también serán responsables si acompañan el proyecto oficial. “Algunos, incluso como el de Catamarca, juntaron votos hablando contra el ajuste y ahora son funcionales a esas políticas”, sostuvo.

ATE (2)

La definición del paro

La medida anunciada ahora respondió a una votación unánime del Confederal realizado en San Luis el 27 de noviembre, aunque inicialmente su aplicación estaba pautada para más adelante.

Con el adelantamiento de los tiempos políticos, la fecha del 9 de diciembre podría coincidir con la presentación del proyecto oficial de reforma laboral ante el Congreso.

ATE informó que cada provincia definirá su modalidad de protesta y que, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los trabajadores realizarán retiros a partir de las 10:30 para confluir en la movilización central.

Entre los motivos del paro, el sindicato destacó la intención del Gobierno de avanzar con un recorte del 10% del Estado, medida que afectaría principalmente a organismos descentralizados, entre ellos la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA, el INTI y el Enacom.

ATE reiteró además su reclamo por la reapertura inmediata de paritarias y una recomposición salarial de emergencia, y recordó que el Ejecutivo realizó una convocatoria por Zoom el 28 de noviembre, reunión a la que el gremio asistió “sin ofrecimiento”, lo que reforzó la decisión de avanzar con la medida de fuerza.