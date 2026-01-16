Dólares, reales o tarjeta: ventajas y desventajas de cada forma de pago en Brasil + Seguir en









Con el boom de viajes al exterior por el dólar barato, hay que conocer alternativas para hacer rendir los ahorros al máximo.

Cómo aprovechar cada dólar en estas vacaciones de verano. Imagen: Freepik

A la hora de viajar al exterior no siempre está del todo claro cuál es la mejor forma de pagar: si llevar efectivo en dólares, cambiar a moneda local, usar tarjetas o aprovechar aplicaciones y billeteras digitales. Cada alternativa tiene implicancias en el tipo de cambio, los costos asociados y la aceptación en el destino, lo que puede impactar directamente en el presupuesto de las vacaciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el caso de Brasil, un destino elegido por muchos turistas argentinos para las vacaciones de verano, conviene analizar las opciones disponibles antes de salir de viaje para evitar recargos y obtener un mejor valor por el dinero que se utilice. La elección de la forma de pago más conveniente dependerá de factores como la facilidad de uso, los costos por comisiones y la disponibilidad en comercios y servicios.

Pagar en Brasil Cómo hacer rendir de la mejor manera tus dólares a la hora de pagar. Imagen: Freepik Cuál conviene más: las opciones de pago en Brasil Para viajar al exterior, una de las cosas más importantes es saber de cuánto dinero disponemos, y qué formas de pago se aceptan. Últimamente, se avanzó enormemente con las billeteras virtuales, pero no está de más conocer los beneficios de pagar en efectivo, ya sean con dólares, pesos o reales.

Llevar dólares y cambiar por reales en Brasil Una de las alternativas recomendadas es viajar con dólares en efectivo y cambiarlos por reales una vez en Brasil. Al inicio de 2026 el tipo de cambio efectiva puede resultar favorable si se compara con otras opciones desde Argentina, ya que el real cotiza en torno a 5,40 por dólar y esto puede traducirse en un costo menor por real al cambiar en destino. Esta opción permite asegurar parte del gasto desde antes de viajar y evitar algunos recargos de otras formas de pago.

Comprar reales en Argentina antes de viajar También es posible comprar reales en Argentina y llevarlos en efectivo. En bancos oficiales el tipo de cambio puede resultar competitivo, aunque suele ser algo más alto que cambiar dólares en Brasil. Esta alternativa tiene la ventaja de garantizar la moneda local antes de arribar al país, evitando la necesidad inmediata de buscar casas de cambio al llegar.

Pagar con tarjeta de débito o crédito en dólares Usar tarjeta de débito o crédito denominada en dólares es una opción práctica y segura para muchos gastos en Brasil. Si se configura la tarjeta para debitar o cobrar en dólares, los consumos en reales se convierten con tipo de cambio similar al de cambiar dólares en efectivo, sin el recargo extra que se aplica si se paga en pesos argentinos. Esta modalidad evita llevar grandes sumas de efectivo y es ampliamente aceptada en comercios y servicios. Pagar con Pix a través de billeteras virtuales Una alternativa más reciente y conveniente para algunos viajeros es pagar mediante Pix, el sistema de cobros instantáneos brasileño, utilizando billeteras virtuales argentinas. En este caso los pagos se realizan desde una cuenta en pesos que se transforma en criptomonedas y luego en reales, ofreciendo un tipo de cambio intermedio y sin el recargo del 30% que afecta a pagos en pesos con tarjeta tradicional. Esta opción combina facilidad de uso con un costo competitivo en muchos casos. Sacar reales en cajeros automáticos de Brasil Extraer dinero en efectivo desde cajeros automáticos en Brasil puede ser útil en emergencias o para disponer de efectivo local, pero suele implicar comisiones adicionales que encarecen el tipo de cambio. Esta alternativa se recomienda solo como respaldo ante imprevistos. Llevar pesos argentinos y cambiarlos en Brasil La opción de llevar pesos argentinos para cambiar por reales en Brasil no suele ser conveniente debido a que el tipo de cambio aplicado es generalmente desfavorable y puede implicar pérdidas importantes de valor. Esta alternativa queda relegada a situaciones de emergencia o cuando no hay acceso a otras formas de pago. En conclusión, para muchos viajeros la combinación de pagar con tarjeta en dólares y llevar algo de efectivo en dólares para cambiar en Brasil suele resultar una de las alternativas más convenientes, complementada con el uso de Pix cuando esté disponible y la necesidad de efectivo local.

Temas Dólar