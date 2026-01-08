ARCA: cómo pedir la devolución del 30% de impuestos por gastos en dólares con tarjeta en el exterior + Seguir en









El organismo ya habilitó el trámite para los contribuyentes que recibieron percepciones por Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.

Cómo llevar a cabo este trámite de ARCA. Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó para este inicio de año el trámite para solicitar la devolución del 30% de las percepciones aplicadas sobre gastos en moneda extranjera y la compra de dólar oficial efectuados durante 2025.

De esta forma, un grupo de contribuyentes podrá recuperar una parte de lo abonado en concepto de tributos. Estas percepciones corresponden a adelantos del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, que pueden ser reintegrados a quienes no resulten alcanzados por esos impuestos o tengan saldo a favor.

Este régimen, que aplica para determinadas operaciones en moneda extranjera —compra de divisas, adquisición de pasajes al exterior, compras fuera del país o la contratación de servicios digitales a proveedores extranjeros—, requiere de un trámite online, que se realiza con CUIT y clave fiscal.

ARCA Cómo hacer el trámite para la devolución del 30% de impuestos Ingresar con clave fiscal al sitio oficial de ARCA. Buscar y seleccionar el servicio “Devolución de percepciones”. Crear una nueva solicitud desde la opción “Nuevo”. Completar el año y mes correspondiente al período. Si alguna percepción no figura, se puede agregar manualmente con el botón “Agregar percepción”. Hacer clic en “Presentar”. Confirmar los datos ingresados. En caso de aprobación, el monto será acreditado en la cuenta bancaria de la CBU registrada. Se puede monitorear el estado de la solicitud a través del servicio “Devolución de percepciones”.

