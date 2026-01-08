La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó para este inicio de año el trámite para solicitar la devolución del 30% de las percepciones aplicadas sobre gastos en moneda extranjera y la compra de dólar oficial efectuados durante 2025.
ARCA: cómo pedir la devolución del 30% de impuestos por gastos en dólares con tarjeta en el exterior
El organismo ya habilitó el trámite para los contribuyentes que recibieron percepciones por Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.
De esta forma, un grupo de contribuyentes podrá recuperar una parte de lo abonado en concepto de tributos. Estas percepciones corresponden a adelantos del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, que pueden ser reintegrados a quienes no resulten alcanzados por esos impuestos o tengan saldo a favor.
Este régimen, que aplica para determinadas operaciones en moneda extranjera —compra de divisas, adquisición de pasajes al exterior, compras fuera del país o la contratación de servicios digitales a proveedores extranjeros—, requiere de un trámite online, que se realiza con CUIT y clave fiscal.
Cómo hacer el trámite para la devolución del 30% de impuestos
- Ingresar con clave fiscal al sitio oficial de ARCA.
- Buscar y seleccionar el servicio “Devolución de percepciones”.
- Crear una nueva solicitud desde la opción “Nuevo”.
- Completar el año y mes correspondiente al período. Si alguna percepción no figura, se puede agregar manualmente con el botón “Agregar percepción”.
- Hacer clic en “Presentar”.
- Confirmar los datos ingresados.
En caso de aprobación, el monto será acreditado en la cuenta bancaria de la CBU registrada. Se puede monitorear el estado de la solicitud a través del servicio “Devolución de percepciones”.
