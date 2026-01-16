La city saca cuentas sobre las reservas: los tres escenarios para el plan de compra de dólares del BCRA en 2026

Para los mercados resulta indispensable anticipar cómo evolucionará la demanda de pesos, un factor clave para adquirir divisas sin generar más inflación. En febrero, se negociará un nuevo waiver.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno argentino calientan las máquinas para negociar, a partir de febrero, un waiver por no haber cumplido las metas de acumulación de reservas internacionales pautada para diciembre.

En el acuerdo original, el FMI le pidió a la Argentina que el Banco Central acumule u$s5.000 millones en 2025, cifra que de acuerdo con economistas consultados, se considera que es lo que puede acumular la economía local sin generar desequilibrios monetarios.

La realidad es que las reservas netas hacia el final de 2025 se ubicaban en el orden de los u$s16.000 millones negativas, de acuerdo con la metodología incluida por el Fondo en el programa de Facilidades Extendidas. La meta de los u$s5.000 millones se pasó para junio de 2026, luego de la primera revisión del acuerdo en julio del año pasado.

Como la Argentina está bastante lejos de ese objetivo, se espera que los nuevos compromisos exijan al BCRA ir por encima de ese primer monto: creen en la city que tal vez tenga que juntar ahora unos u$s7.000 millones.

El problema es si la economía del 2026 estará en condiciones de juntar esa cantidad de dólares. En principio, de acuerdo con un informe del Instituto de Investigaciones para la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), podría ser factible.

“El programa monetario establece que la emisión de pesos acompañará la demanda de dinero, canalizándose principalmente mediante la compra de divisas”, dice el IERAL en su último reporte.

En ese sentido, la escuela de negocios de la Fundación Mediterránea señala que “el crecimiento del PBI nominal impulsa la demanda transaccional, permitiendo al Banco Central adquirir reservas mediante una emisión que, al estar respaldada por la demanda, no resulta inflacionaria”.

Tres escenarios para las reservas

El IERAL señala que, de acuerdo con el comportamiento de las variables en 2026, se pueden proyectar tres escenarios y a cada uno con su correspondiente capacidad de acumulación de dólares.

“Nuestro escenario base de remonetización proyecta un incremento de 0,6 puntos porcentuales en la relación Base Monetaria/PBI, en línea con la meta comunicada por la autoridad monetaria”, dice el informe. El mismo indica que “bajo este supuesto, la base monetaria se expandiría del 4,4% actual al 5% del PBI para diciembre de 2026”. “Este incremento en la demanda de pesos le permitiría al Banco Central acumular reservas por aproximadamente u$s6.500 millones e implicaría una inflación interanual hacia diciembre de 2026 en torno al 23%”.

Por otro lado, en un escenario pesimista “donde la demanda de base monetaria tan solo crezca 0,3 puntos del PIB, la inflación se mantendría en niveles cercanos al 30% anual, con un Central con capacidad para adquirir alrededor de u$s4.500 millones”.

“En un escenario optimista -dice el IERAL- donde la demanda de dinero supere las expectativas iniciales hasta alcanzar el 5,4% del PBI, la inflación punta converge hacia el 18%/19% anual”. En ese escenario, dice el reporte “el Central cuenta con un margen mayor para comprar reservas y podría adquirir aproximadamente u$s9.500 millones”.

El FMI felicita a la Argentina

En la primera conferencia de prensa del año, la portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, destacó que el BCRA acumule reservas “a un ritmo más rápido de lo previsto” desde el inicio de año.

“Nos alientan mucho las medidas que están tomando las autoridades para reconstruir las reservas. Estas medidas se ven respaldadas por los recientes ajustes en los marcos monetario y cambiario, incluida la introducción de un programa de compra de reservas de divisas anunciado previamente“, señaló la funcionaria