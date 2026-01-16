El Gobierno dio de baja otras 20 prepagas y ya suman más de 125 durante la gestión libertaria + Seguir en









La medida fue oficializada por la Superintendencia de Servicios de Salud a través del Boletín Oficial y forma parte del proceso de depuración del registro de empresas de medicina prepaga. El Ejecutivo aseguró que no afecta a los afiliados.

El Gobierno continúa con su plan de "reordenamiento" de la salud y dio de baja 20 nuevas prepagas. Depositphotos

El Gobierno nacional dispuso la baja de otras 20 entidades de medicina prepaga que figuraban inscriptas en los registros oficiales, en el marco del proceso de reordenamiento y depuración del sistema de salud privado. La medida fue formalizada este viernes a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, emitida por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

El acto administrativo, que lleva la firma de Silvia Noemí Viazzi, supervisora técnica del organismo, aclaró que la decisión no genera impacto en los afiliados, ya que se trata de entidades que no cumplían con los requisitos exigidos para sostener la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).

Las medida del Gobierno para "reordenar" la medicina prepaga Entre las firmas alcanzadas por la resolución figuran Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería Servicios Relacionados con la Salud Humana, Mutual Persona John Deere Argentina, Asistencia Mutual Aeronavegante, Instituto Médico Asistencial IMA, Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil y la Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina, todas excluidas del registro oficial por no ajustarse a las exigencias regulatorias vigentes.

aviso_337531 El Edicto que dio de baja las 10 primeras prepagas. Boletín Oficial También fueron dadas de baja Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios, Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre, Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda., Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios, Asociación Mutual Intercooperativa y la Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada, junto con Instituto Materno Infantil S.A. y Empy SRL.

La resolución incluye además a la Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, Austral Organización Médica Integral, la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda., Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda., IE Emergencias Médicas Bolívar S.A. y Cardio S.A., completando el listado de las veinte entidades rechazadas en esta nueva etapa.

aviso_337532 La decisión fue llevada adelante por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Boletín Oficial Desde el Ejecutivo explicaron que la medida responde al objetivo de actualizar y transparentar el registro de prepagas, eliminando razones sociales que no acreditaron actividad efectiva, padrones de afiliados ni documentación contable exigida por la normativa vigente. Con esta resolución, ya superan las 125 las entidades excluidas desde el inicio de la gestión libertaria. Los antecedentes de esta semana La decisión se suma a otras adoptadas esta semana, cuando la Superintendencia de Servicios de Salud inició el procedimiento de baja para Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A. y la Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA), profundizando la política de control sobre el sistema. Según habían detallado previamente fuentes oficiales, muchas de las entidades eliminadas durante 2024 y 2025 nunca prestaron servicios reales, no presentaron balances ni estados contables y se mantuvieron en el registro con inscripciones provisorias sin respaldo documental, situación que el Gobierno busca corregir con este proceso de depuración.