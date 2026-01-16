Banco Nación expandió 53% su cartera de préstamos en 2025, con fuerte impulso del crédito en dólares + Seguir en









El fuerte impulso de los préstamos en moneda extranjera -con una suba del 124%- y la reactivación del crédito hipotecario explicaron gran parte del crecimiento. La entidad ganó participación de mercado, aceleró la digitalización y mejoró sustancialmente la calidad de su cartera.

De cara a 2026, el Banco Nación anticipa una agenda centrada en la innovación, con la digitalización integral del crédito para empresas y el lanzamiento de una nueva Banca Digital.

El 2025 marcó un punto de inflexión para el Banco Nación, que logró expandir su balance y consolidar su rol central en el sistema financiero en un año de reordenamiento del crédito, informó la entidad en un comunicado. El stock total de préstamos creció 53%, superando holgadamente la inflación del período y posicionando a la entidad como uno de los principales impulsores de la recuperación del financiamiento en la economía.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El crecimiento estuvo traccionado, en particular, por los préstamos en moneda extranjera, que se incrementaron 124% interanual, orientados mayormente a sectores exportadores y grandes empresas, en línea con la recomposición del crédito productivo.

En el segmento de familias, el crédito hipotecario volvió a ocupar un lugar central. A través del programa “+Hogares con BNA”, la entidad se ubicó como líder del sistema, con 21.500 créditos otorgados por un total de $2,4 billones, concentrando el 49,5% de las colocaciones a nivel nacional. La digitalización de procesos fue clave: el plazo promedio entre solicitud y desembolso se redujo de unos 200 días a menos de 50, ampliando el acceso al financiamiento y sumando nuevos clientes, que representaron el 40% de los tomadores.

Dentro de Banca Personas, el producto “+Autos” marcó un cambio de paradigma al financiar la compra de más de 11.300 vehículos sin necesidad de concurrir a una sucursal. La operatoria se apalancó en una red de más de 1.400 concesionarios en todo el país y permitió consolidar un liderazgo superior al 20% de participación de mercado en este segmento.

La transformación del modelo de atención profundizó la migración hacia canales digitales. Las operaciones presenciales en sucursales cayeron 20% y las realizadas en cajeros automáticos, 30%, mientras que las transacciones digitales crecieron 20% interanual. En ese marco, la app BNA+ se consolidó con una valoración de 53 puntos e incorporó hitos relevantes, como la apertura online de cajas de ahorro en dólares: se dieron de alta 333.000 nuevas cuentas, impulsando un aumento del 29% en el stock total.

En paralelo, el Banco avanzó en la digitalización del pago del transporte público, alcanzando el 70% de participación en pagos con VQR y más de 560.000 viajes diarios, reforzando su presencia en el ecosistema de pagos. En términos de solidez patrimonial y eficiencia operativa, la entidad logró un saneamiento significativo de su cartera: el índice de irregularidad se redujo al 2,5% a septiembre de 2025, desde el 12% registrado al inicio de la gestión. Este desempeño fue reconocido por la calificadora FIX SCR, que otorgó la máxima calificación local de largo plazo AAA(arg). En un contexto de mayor competencia con la banca privada, el Banco Nación participó activamente en la renovación de convenios con el sector público bajo un esquema de libre elección. El 96% de los empleados públicos mantuvo su operatoria con la entidad, consolidando una base de más de 15 millones de personas y 180.000 empresas. De cara a 2026, el Banco Nación anticipa una agenda centrada en la innovación, con la digitalización integral del crédito para empresas y el lanzamiento de una nueva Banca Digital, con el objetivo de profundizar la inclusión financiera y sostener el crecimiento del crédito en un escenario de mayor competencia.