Cuántas reservas netas tiene el Banco Central, según su vicepresidente

El vicepresidente del BCRA, Sergio Woyecheszen, dio a conocer que las reservas que puede utilizar el Banco Central para "atender las necesidades de la producción y de la estabilidad financiera", alcanzan a los u$s8.000 millones.

reservas lcg.jpg

Así, mientras las reservas brutas se ubican actualmente por debajo de los u$s42.500 millones, las que puede utilizar la autoridad monetaria para cumplir con sus objetivos, “representan cerca de 8 mil millones de dólares", según el número dos del BCRA.

Woyecheszen afirmó que "ese es el stock que tenemos para atender las necesidades de la producción y de la estabilidad financiera", según consigna NA.

reservas lcg 2.jpg

A su vez, el funcionario resaltó que "lo mejor que podemos hacer desde el BCRA en este contexto es dar previsibilidad respecto de las reservas que tenemos, que son el principal activo para sostener el valor de la moneda”, en declaraciones a radio La Red.

Las nuevas medidas dispuestas por el BCRA ponen al descubierto la compleja situación de sus reservas netas de moneda extranjera, a pesar del control sobre el mercado de cambios establecido en 2019 durante la administración macrista.

Un informe de la consultora LCG indicó que “la pérdida de reservas internacionales del 2020 llevó a que las reservas netas estén por debajo de los u$s 8.000 millones, un número crítico considerando que este guarismo incluye el oro y los Derechos Especiales de Giro (DEG) con el FMI”.

"Una de las variables que más preocupa al mercado en este momento son las reservas de libre disponibilidad. Dependiendo de la definición que se tome, oscilan entre los 3 y 9 mil millones de dólares. Demasiado poco para un PBI o demanda de importaciones que tiene la Argentina", dijo Gustavo Neffa, director de Research for Traders.

De todos modos, el nivel de reservas en términos líquidos podría ser tan bajo como u$s2.900 millones de dólares, excluyendo las tenencias en oro, calcula JP.Morgan. Eso estaría por debajo de los 10.100 millones de dólares a fines del año pasado.

El analista financiero Salvador Di Stefano enumeró cada ítem que componen las reservas del BCRA e hizo el siguiente cálculo: "Al 11 de septiembre, el total de encajes que resguardan los depósitos del sistema financiero asciendían a u$s12.044 millones, lo que implica que las reservas disponibles son de u$s30.408 millones. Si a este último monto se le restan los préstamos internacionales, el Swap con China y los DEG, que suman u$s22.308 millones, y el dinero en caja que asciende a u$s976 millones, las reservas netas suman u$s7.124 millones. De este total u$s 3.828 millones están invertidos en oro, con lo cual nos quedan u$s3.296 millones en efectivo".

reservas lcg 3.jpg

Más allá del dato puntual de reservas, lo que el mercado sigue día a día son las intervenciones del BCRA en la plaza oficial. En julio, vendió u$s568,19 millones, en agosto u$s1.278 y en lo que va de septiembre unos u$s1.075 millones, una dinámica insostenible, que explican las medidas del BCRA anunciadas el martes pasado.

Con todo, el presidente Alberto Fernández defendió las medidas impuestas por la autoridad monetaria y destacó que los dólares deben ser para inversión y no para ahorro. "Construimos esta lógica de la economía, una economía que ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación y una variable con la que algunos acumulen. Dólares en un país donde hacen falta para producir, no para guardar", explicó.

Más de 4 millones de argentinos compraron dólares en agosto en el mercado oficial, según estimaciones de operadores. Muchos los vendieron inmediatamente en mercados informales, donde pueden obtener una ganancia rápida debido a la brecha en las cotizaciones.

La diferencia entre el dólar oficial y el llamado mercado marginal subió el miércoles a casi el 90%.