Donald Trump aplazó hasta el 9 de julio la entrada en vigor de aranceles para la UE

Trump lamentó que las negociaciones comerciales con el bloque europeo "no están yendo a ninguna parte" y acusó a los europeos de "aprovecharse" de Estados Unidos.

Von der Leyen "acaba de llamarme (...( y me pidió una prórroga de la fecha del 1 de junio y me dijo que quiere entablar negociaciones serias", declaró Trump a los periodistas antes de subir al Air Force One en Morristown, Nueva Jersey. "Yo acepté", añadió.