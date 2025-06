Donald Trump, de la guerra de aranceles a la guerra de verdad y los nuevos riesgos de inflación

Trump no encuentra paz. Su agresiva plataforma de campaña -que no es otra cosa que el verdadero programa de su gobierno- choca contra una realidad que se resiste a acatar órdenes. Otras voluntades de peso - Xi Jinping, Jay Powell, Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu y los “vigilantes” del mercado de bonos- se interponen con sus planes. Así, la bandera de la guerra comercial trocó rápido en una tregua forzada, con el retroceso total en los “aranceles recíprocos”. Y, en cambio, el sueño de liderar un proceso de paz mundial -empantanado en Ucrania- estalló el viernes con la ofensiva relámpago de Israel en Irán , justo cuando Washington y Teherán se aprestaban a iniciar otra ronda de negociaciones.

Es cierto, los planes de Netanyahu obligan a Wall Street a dar un paso al costado. El mundo es un polvorín, aunque amaine la tormenta del comercio. Wall Street no siente ningún interés por la geopolítica, pero no avanzará por delante de los misiles. Conserva fresca la lección de la invasión a Ucrania. No hay que apurarse. Ya habrá tiempo de revancha. Por fortuna, el terreno civil revela una diferencia sustancial: la Fed es neutral. Esta vez lo suyo es ver y esperar. Hoy la política monetaria está en paz. No como en 2022 cuando corría a la zaga de una inflación rampante (9,1% a mitad de aquel año). Necesitó entonces seis subas de tasas incluyendo cuatro cañonazos consecutivos de 75 puntos base, en otras tantas reuniones, de junio a noviembre, para calmarla. Y debió seguir en 2023.