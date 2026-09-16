Donald Trump y Andy Burnham podrían mantener su primer encuentro cara a cara en medio de la tensión por Malvinas

El eventual cónclave se produciría después de que el presidente de Estados Unidos pusiera en revisión la posición de Washington sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

Donald Trump y Andy Burnham podrían mantener su primer encuentro cara a cara durante la Asamblea General de la ONU, en un contexto de tensión por Malvinas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , podría reunirse la próxima semana en Nueva York con el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham , durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El eventual encuentro será seguido de cerca por la Argentina debido al reciente giro de Washington respecto de su posición histórica sobre la soberanía de las Islas Malvinas , aunque precisaron que el tema no está en la agenda de esos países.

Burnham viajará a Nueva York para participar por primera vez como primer ministro en la Asamblea General de la ONU. Downing Street confirmó su presencia, aunque hasta el momento no oficializó los detalles de una reunión bilateral con Trump. Según medios británicos, ambos mandatarios tienen previsto mantener un encuentro al margen de las actividades de Naciones Unidas.

El contacto adquiere especial relevancia después de que Trump cuestionara públicamente la posición tradicional de Estados Unidos sobre Malvinas y planteara que Washington podría revisar su postura frente a la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. Días después, el mandatario estadounidense mantuvo una conversación telefónica con Burnham, en el primer contacto directo conocido entre ambos desde aquellas declaraciones.

La cuestión Malvinas no sería necesariamente el único asunto de la agenda. Trump y Burnham ya mantuvieron conversaciones telefónicas sobre Ucrania, Medio Oriente y energía , mientras que el primer ministro británico busca reforzar el respaldo internacional a Kiev durante su participación en Naciones Unidas.

El encuentro también se produciría en un contexto de diferencias entre Washington y Londres sobre otros asuntos internacionales. Burnham enfrenta, entre otros puntos, las discusiones por las sanciones británicas vinculadas a los asentamientos israelíes y las diferencias respecto de la cuestión de la reunificación de Irlanda. Trump, por su parte, expresó recientemente que le gustaría ver una Irlanda unificada, una posición que genera sensibilidad política en el Reino Unido.

La posición de Estados Unidos sobre Malvinas

La eventual reunión tendrá como antecedente inmediato las declaraciones de Trump sobre el archipiélago. A comienzos de septiembre, el presidente estadounidense sugirió que podría reconsiderar el respaldo de Washington a la soberanía británica sobre las islas, una señal que abrió un nuevo escenario diplomático para Londres y Buenos Aires.

La Casa Blanca y el gobierno británico ya habían mantenido contactos posteriores a esas declaraciones. En una conversación telefónica entre Trump y Burnham, Downing Street indicó que Malvinas no había formado parte de la agenda informada públicamente y que los principales temas abordados fueron Ucrania, Medio Oriente y energía.

Para la Argentina, cualquier modificación de la postura estadounidense tiene relevancia diplomática porque Washington mantuvo históricamente una posición de respaldo al Reino Unido en la cuestión de soberanía, aunque también reconoció el reclamo argentino de resolver la disputa mediante negociaciones.

Trump prepara un encuentro con el premier británico en medio de la disputa por Malvinas. Observatorio de Malvinas

La agenda de Burnham en Nueva York

Además del eventual encuentro con Trump, Burnham utilizará su participación en la Asamblea General para posicionar al Reino Unido en distintas discusiones internacionales. Uno de sus principales objetivos será conseguir mayor respaldo para Ucrania y reforzar los pedidos de asistencia militar a Kiev.

El primer ministro británico estará acompañado por el canciller Ed Miliband, y ambos participarán de reuniones vinculadas con Ucrania, Gaza y la crisis humanitaria en Sudán.

El cara a cara con Trump, de concretarse, será además el primer encuentro presencial entre ambos desde que Burnham asumió como primer ministro. Hasta ahora, la relación se desarrolló principalmente mediante conversaciones telefónicas. El eventual encuentro en Nueva York podría convertirse así en una instancia clave para abordar la relación bilateral y, entre otros asuntos sensibles, el nuevo escenario abierto alrededor de las Malvinas.