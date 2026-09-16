Donald Trump restringirá visas a funcionarios de Sudáfrica por supuesta discriminación contra blancos

Marco Rubio anunció restricciones contra funcionarios que Washington vincule con políticas raciales o expropiaciones de tierras sin compensación.

Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visas en medio de una creciente tensión diplomática con Sudáfrica.

El gobierno de Donald Trump anunció nuevas restricciones de visas contra funcionarios y otros ciudadanos extranjeros a quienes responsabilice por supuestas políticas de discriminación contra blancos y otras minorías en Sudáfrica , una acusación que Pretoria rechaza y considera infundada. La medida profundiza el deterioro de las relaciones entre ambos países.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio , explicó que Washington podrá revocar visas o rechazar solicitudes de personas consideradas responsables o cómplices de implementar medidas que, según la administración republicana, permiten discriminación racial, confiscaciones de tierras sin compensación o incitación a la violencia contra minorías .

“Estados Unidos no permitirá que ese comportamiento quede impune” , sostuvo Rubio. Además, afirmó que esas acciones “socavan directamente la paz, la estabilidad económica y el estado de derecho” y las consideró incompatibles con los principios de la política exterior estadounidense.

El anuncio representa un nuevo capítulo de las crecientes tensiones entre Washington y Pretoria desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. El mandatario estadounidense sostiene que los blancos, particularmente los afrikáners, son víctimas de políticas discriminatorias impulsadas por el gobierno sudafricano. Sudáfrica rechaza esas acusaciones y asegura que se basan en desinformación.

Rubio no reveló por el momento qué funcionarios podrían quedar alcanzados por las restricciones . La medida permite aplicar prohibiciones de ingreso a quienes Estados Unidos determine que participaron en las políticas cuestionadas, pero el Departamento de Estado no difundió una lista de nombres.

Uno de los principales puntos de conflicto es una ley de expropiación de tierras que permite, bajo determinadas circunstancias, adquirir propiedades sin compensación. Washington también cuestionó las políticas de acción afirmativa destinadas a ampliar las oportunidades económicas de la población negra y otros sectores históricamente desfavorecidos.

Sudáfrica tiene alrededor de 62 millones de habitantes, de los cuales unos 4,5 millones son blancos. Dentro de ese grupo se encuentran los afrikáners, descendientes principalmente de colonos neerlandeses y franceses y vinculados históricamente al sistema de segregación racial del apartheid.

Estados Unidos advirtió que las restricciones migratorias podrían ser el comienzo de nuevas medidas contra Sudáfrica. Depositphotos

Trump profundiza su enfrentamiento con el gobierno sudafricano

Las diferencias entre ambos gobiernos exceden la cuestión racial. La administración Trump también cuestionó la decisión de Sudáfrica de llevar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia bajo acusaciones de genocidio contra los palestinos en Gaza, una denuncia que el gobierno israelí rechaza.

Washington ya adoptó otras medidas contra Pretoria, entre ellas restricciones vinculadas a reuniones del G20, recortes progresivos a la ayuda destinada al programa sudafricano contra el VIH y un programa de refugiados dirigido a afrikáners y otros blancos. La administración estadounidense sostiene que estos sectores atraviesan una emergencia humanitaria, algo que el gobierno sudafricano rechaza.

La nueva política de visas podría, además, no ser la última medida. La representación estadounidense en Sudáfrica anticipó que se trata del “primer paso de una serie de medidas de escalada”, mientras Washington reclama cambios en las políticas del gobierno de Cyril Ramaphosa.