Mauricio Pochettino confirmó los 26 convocados de EEUU para el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Serán locales después de 32 años. Son la cabeza de serie del Grupo D donde enfrentarán a Paraguay, Australia y Turquía.

Será el segundo Mundial consecutivo de la selección estadounidense luego de no haber clasificado a Rusia 2018. @USMNT

Mauricio Pochettino reveló este martes la lista de 26 convocados de la Selección de Estados Unidos para el Mundial 2026. El conjunto será anfitrión por segunda vez en su historia luego de 32 años, y compartirá localía con México y Canadá. Christian Pulisic, delantero del AC Milán, disputará su segunda Copa del Mundo y será el estandarte de este equipo que mezcla juventud, experiencia internacional y la expectativa por ser la sede del torneo.

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“Lo más difícil es elegir a los jugadores porque yo sé lo que es quedar afuera de una Copa del Mundo. En 1994 y en 1998 no entré a la lista, recién lo hice en Corea-Japón 2002. Sé lo doloroso que es, pero es mi trabajo”, declaró el exentrenador del Chelsea en conferencia de prensa post anuncio de la convocatoria.

En esta edición, los dirigidos por el argentino buscarán avanzar más allá de los cuartos de final de la competencia, la única vez que habían logrado llegar a esa instancia fue en Corea-Japón 2002. “Es maravilloso ver este apoyo. Espero poder hacerlos sentir orgullosos”, declaró Pulisic en la presentación realizada este martes en Manhattan, Nueva York. El delantero suma 84 partidos, 32 goles y 21 asistencias con los estadounidenses.

Otro de los convocados es Matthew Freese, arquero de New York City FC y graduado en Economía de la Universidad de Harvard. Con él en el arco, Estados Unidos nunca fue goleado, lo máximo que recibió fueron dos tantos por enfrentamiento.

En la lista aparecen nombres como el de Sebastian Berhalter, hijo del exentrenador de la de las Barras y Estrellas, quien fue convocado por primera vez para un Mundial y Timothy Weah, hijo de George Weah, único futbolista africano ganador del Balón de Oro.

seleccion eeuu La lista la dio a conocer el argentino Mauricio Pochettino en una presentación realizada en Pier 17 en Manhattan, Nueva York en un evento que reunió a medios y aficionados del deporte. El entrenador argentino tuvo que sumar la baja de Johnny Cardoso, tras haber sufrido una lesión en el Atlético de Madrid. Además, decidió no incluir a Tanner Tessmann y Diego Luna. El plantel está próximo a instalarse en Fayette County, Georgia, en el nuevo centro nacional de entrenamiento del seleccionado. El 31 de mayo enfrentará a Senegal en Charlotte en un partido amistoso como preparación al Mundial y el 6 de junio a Alemania en Chicago. En la Copa del Mundo los dirigidos por el argentino Pochettino encabezan el Grupo D. Debutarán frente a Paraguay el 12 de junio en el SoFi Stadium. Luego se jugará contra Australia el 19 en Seattle y cerrará la fase de grupos el 25 frente a Turquía en California. Todos los convocados de Estados Unidos para el Mundial 2026 Arqueros: Chris Brady (Chicago Fire FC), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England Revolution)

Chris Brady (Chicago Fire FC), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England Revolution) Defensores : Max Arfsten (Columbus Crew),SergiñoDest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic)

: Max Arfsten (Columbus Crew),SergiñoDest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic) Mediocampistas : Tyler Adams (AFC Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders); Brenden Aaronson (Leeds United), Christian Pulisic (AC Milan), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marseille), Alejandro Zendejas (Club América)

: Tyler Adams (AFC Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders); Brenden Aaronson (Leeds United), Christian Pulisic (AC Milan), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marseille), Alejandro Zendejas (Club América) Delanteros:Folarin Balogun (AS Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Haji Wright (Coventry City)