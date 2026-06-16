EEUU vuelve al conflicto con Francia y amenaza con un arancel del 100% al vino y champagne

La amenaza surge en respuesta al gravamen del 3% que Francia aplica a las grandes tecnológicas estadounidenses. EEUU es el principal importador de vinos y licores franceses, un mercado que cayó 21% el año pasado.

Tensión comercial: El mandatario estadounidense advirtió con un arancel del 100% a vinos y champagne franceses.

El presidente estadounidense, Donald Trump , amenazó con fijar un arancel del 100% sobre el vino y el champagne franceses a menos que Francia elimine un impuesto sobre los servicios digitales aplicado a las empresas tecnológicas, informaron el lunes medios estadounidenses.

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Cabe precisar que Francia impuso en 2019 un gravamen del 3% sobre los ingresos obtenidos dentro de sus fronteras por las empresas tecnológicas, incluidos gigantes estadounidenses como Facebook , Amazon , Apple . entre otras.

Los partidarios de gravar específicamente a los grandes grupos tecnológicos argumentan que el objetivo es obligarlos a tributar donde efectivamente operan y frenar sus estrategias de optimización fiscal.

El presidente francés, Emmanuel Macron, prevé recibir a Trump el lunes antes del inicio de la cumbre del G7 en Evian. Señaló que "mantendremos un diálogo respetuoso pero firme". Y agregó: "Los aranceles no benefician a nadie, especialmente los aranceles entre países del G7", y abogó por una "estabilidad" en el comercio.

Por su parte, Trump le aseguró al The New York Post que había exigido a Macron " que no cobre a las empresas estadounidenses", y advirtió que de no cumplirse esa condición "no tendré más remedio que imponer un arancel del 100% a todos los champagne y vinos procedentes de Francia". En referencia al mandatario francés, agregó: "Todo lo que tiene que hacer es eliminar el impuesto sobre las ventas para evitar ese tipo de presión".

Gabriel Picard, presidente de la Federación de Exportadores de Vinos y Bebidas Espirituosas (FEVS) francesa, pidió resguardar una "relación comercial equilibrada y constructiva entre Francia y Estados Unidos en interés de ambas economías".

El detalle comercial detrás de las declaraciones

Estas declaraciones de los mandatarios se enmarcan en que Estados Unidos es el mayor importador de vinos y licores franceses, según la FEVS, y representó el 21% del mercado total de exportación el año pasado.

Los vinos franceses y europeos que ingresan al mercado estadounidense ya soportan un arancel del 15%. Según la FEVS, las exportaciones de vinos y licores franceses hacia EEUU cayeron un 21% el año pasado.

Es preciso señalar que en enero, Trump amenazó con imponer aranceles del 200% al vino francés debido a la intención de Francia de declinar una invitación para unirse a su "Junta de la Paz", destinada a resolver conflictos internacionales.

De manera similar, Canadá eliminó su impuesto sobre los servicios digitales el año pasado para salvar las negociaciones comerciales con Estados Unidos, tras las presiones de Trump.

No es la primera vez que Trump apunta contra los productos franceses: en su primer mandato también amenazó con imponer aranceles al champagne y al queso importados desde Francia.