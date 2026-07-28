Brasil lleva a la OMC la discusión por los aranceles de Donald Trump + Agregar ámbito en









Brasilia presentó ante la Organización Mundial del Comercio un pedido de consultas con Washington. El gobierno brasileño considera las medidas injustificadas pero mantiene la voluntad de negociar para revertirlas, con el calor electoral de fondo.

Brasil y OMC: El gobierno brasileño llevó la disputa arancelaria con Estados Unidos a la Organización Mundial del Comercio.

El Gobierno brasileño llevó este lunes la disputa arancelaria con EEUU a la OMC, presentando un pedido formal de consultas por los gravámenes aplicados a varios productos del país, según informó la Cancillería.

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El comunicado señala que "Brasil presentó, el 27 de julio, pedido de consultas a Estados Unidos en el ámbito del sistema de solución de controversias de la OMC", ya que "considera que las medidas estadounidenses son injustificadas e incompatibles" con las normas del comercio internacional.

Cabe precisar que el gobierno de Donald Trump impuso este mes dos rondas de aranceles a Brasil, del 25 % y del 12,5 % sobre las importaciones brasileñas, con acusaciones de "trabajo forzoso". Brasil estima que las nuevas medidas afectarán al 23,1% de sus exportaciones, de las cuales el 16,5% enfrentará aranceles combinados del 37,5%.

Lula da Silva denunció los aranceles como un intento de influir políticamente a menos de tres meses de unos comicios en los que buscará su reelección frente al derechista Bolsonaro. "Los aranceles estadounidenses son totalmente absurdos", declaró el ministro de Hacienda Durigan en una entrevista con Radio Jornal. Sin embargo, señaló la voluntad para negociar: "No vamos a abandonar la mesa de negociaciones". Tanto el ministro cómo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva han denunciado los gravámenes como un intento de influir políticamente a menos de tres meses de unos comicios en los que Lula da Silva buscará su reelección frente al derechista Bolsonaro.

El detalle del pedido a la OMC La petición de consultas se trata de la primera etapa del mecanismo de solución de controversias de la OMC y precede a una eventual solicitud para la creación de un panel especializado que analice el caso.

Cabe subrayar que no es la primera vez: Brasil había tomado en 2025 la misma medida, cuando Washington le impuso otro conjunto de aranceles del 50% como represalia por un juicio por golpismo que llevó a la cárcel al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), padre del actual candidato derechista Flávio Bolsonaro. Aranceles de Trump: EE.UU. impuso aranceles del 25% y 12.5% a productos brasileños, afectando el 23.1% de las exportaciones. Sin embargo, más allá de las acusaciones estadounidenses, ese primer castigo arancelario se revirtió luego en buena parte. El interrogante es sí en esta ocasión la historia tendrá un final parecido o nos acercamos a otro hecho con resolución abierta, con el calor electoral de fondo.