Suiza estimó que el memorando de entendimiento entre EEUU e Irán se publicará después del viernes

Donald Trump aseguró ante la prensa que el acuerdo se firmará el viernes en Ginebra. Sin embargo, el presidente de Suiza consideró que su rubrica se hará el fin de semana. Se prevé que el estrecho de Ormuz abra por completo en los próximos días.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump arribando a Francia para participar de la reunión del G7.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump arribando a Francia para participar de la reunión del G7.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que el texto del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán se hará público, probablemente después de la ceremonia formal de firma prevista para el viernes.

Al hablar durante una rueda de prensa bilateral en Francia con el presidente francés Emmanuel Macron , anfitrión de la cumbre del G7, el mandatario norteamericano expresó: “ Este es un documento muy importante y quiero que se publique. Así que probablemente muy pronto” .

“ Diría que después del viernes, porque el estrecho (de Ormuz), aunque ahora está abierto, se abrirá por completo” , dijo Trump, reportaron las cadenas CNN y NBC News.

Al respecto, el presidente estadounidense, Donald Trump , el vicepresidente J.D. Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf , suscribieron electrónicamente un memorando para poner fin a la guerra en Medio Oriente, informó un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos.

“El presidente quiso firmarlo personalmente porque quería mostrar su dedicación para lograr que esto llegue a una resolución exitosa”, señaló el funcionario, que habló por teléfono con periodistas bajo condición de anonimato, según reportes de ABC News, la agencia Xinhua y DW.

Se espera que los términos del memorando se hagan públicos en las próximas 24 a 48 horas, agregó el alto funcionario durante una comunicación con la prensa. Trump indicó que el texto del memorando se daría a conocer “en algún momento después del viernes”.

Guy Parmelin presidente de Suiza Guy Parmelin, presidente de Suiza.

Encuentro en Ginebra

Sin embargo, el presidente de Suiza, Guy Parmelin, precisó que "es más prudente hablar de este fin de semana" como el periodo en el que se firmará el acuerdo en vez del viernes, como había puntualizado el vicecanciller de Irán, Kazem Gharibabadi. El mandatario europeo pidió "paciencia para conocer los detalles", pero confirmó que el acuerdo fue firmado de forma digital.

"Se hará en Ginebra porque esta es la voluntad de las partes y del facilitador Pakistán", ratificó Parmelin este lunes y subrayó que la elección de Ginebra respondió, en parte, al rol que Suiza ejerce como "potencia protectora" en la relación entre Washington y Teherán desde 1980, función que le permite operar como canal diplomático entre dos países sin vínculos formales.

"Tenemos contacto con Irán. Nuestro asesor de seguridad nacional está en contacto con todas las partes", confirmó Parmelin y agregó que el último domingo ambas partes formalizaron de manera digital el compromiso de detener las hostilidades, lo que convierte a la ceremonia del fin de semana en un acto de ratificación pública.