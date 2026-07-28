Acuerdo entre Javier Milei y Donald Trump: qué autos fabricados en EEUU podrían desembarcar sin arancel

El acuerdo entre los gobiernos abre la puerta a importar hasta 10.000 vehículos anuales. No solo se beneficiarían marcas norteamericanas: también hay múltiples modelos globales fabricados en Estados Unidos que podrían desembarcar en el país.

La industria automotriz local se prepara para un cambio de escenario. En paralelo a la próxima licitación del cupo de vehículos electrificados para 2027, el acuerdo bilateral con Estados Unidos habilitaría la importación de unidades sin el arancel extrazona , lo que podría traducirse en una mayor oferta y precios más competitivos.

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Aunque en un primer momento se asoció esta posibilidad exclusivamente con marcas estadounidenses , lo cierto es que el universo de opciones es mucho más amplio. Varias automotrices globales producen en territorio norteamericano, lo que les permitiría ingresar bajo este esquema.

Entre las marcas con presencia en la Argentina, Chevrolet podría sumar productos como las pick ups Colorado y Silverado (en sus versiones fabricadas en EEUU), además de SUV de gran porte como Tahoe y Traverse, e incluso deportivos icónicos como Corvette.

Por su parte, Ford tendría margen para ampliar su portfolio con Bronco en sus distintas configuraciones, Explorer, Expedition y versiones más grandes de la Serie F, incluyendo la F-150 Lightning eléctrica. Modelos como Mustang y F-150 , que ya se comercializan, podrían beneficiarse con ajustes de precio.

En el universo de Jeep , la oferta podría crecer con la incorporación de Grand Wagoneer, sumándose a Wrangler, Gladiator y Grand Cherokee. A su vez, Ram tendría margen para reposicionar su gama 1500.

En paralelo a la próxima licitación del cupo de vehículos electrificados para 2027, el acuerdo bilateral con Estados Unidos habilitaría la importación de unidades sin el arancel extrazona.

De SUV premium a eléctricos: las opciones que se suman

Más allá de las marcas tradicionales de EEUU, el acuerdo también impactaría en fabricantes globales. Honda podría ampliar su oferta con Odyssey, Pilot, Passport o Ridgeline, además de mejorar el posicionamiento de Civic, Accord y CR-V.

En el caso de Hyundai y Kia, ambos con producción en Estados Unidos, aparecen modelos eléctricos como Ioniq 5, EV6 o EV9, junto con SUV como Santa Cruz, Telluride o Sorento.

Las marcas premium tampoco quedarían afuera: BMW podría ofrecer su familia X (X3, X5, X6, X7 y XM), mientras que Mercedes-Benz sumaría modelos eléctricos EQE y EQS, además de GLE y GLS.

En tanto, Nissan tendría la posibilidad de traer Murano o Pathfinder, e incluso reemplazar versiones actuales por unidades producidas en EEUU También Subaru podría mejorar su competitividad con Crosstrek y Forester.

El factor Tesla y las grandes expectativas

Uno de los nombres que genera mayor expectativa es Tesla. La posibilidad de importar sin arancel habilitaría la llegada de modelos como Model 3, Model Y e incluso Cybertruck, en caso de que la marca decida desembarcar oficialmente en el país.

A esto se suman opciones de Toyota —como Camry, Highlander o Tundra— y Volkswagen con el SUV Atlas, ampliando aún más el abanico.

El otro frente: el cupo de electrificados

En paralelo, el programa de importación de híbridos y eléctricos continúa siendo clave. Actualmente, el límite de u$s16.000 FOB condiciona la oferta, concentrándola mayormente en modelos de origen asiático.

Sin embargo, dentro del sector se analiza elevar ese tope. Un incremento permitiría diversificar la oferta y sumar vehículos de mayor valor, incluyendo opciones de Europa, Japón y Corea del Sur.

El cálculo de costos —que incluye logística, impuestos y márgenes— suele duplicar el valor FOB, llevando los precios finales a un rango que hoy se ubica entre u$s32.000 y u$s35.000 en la mayoría de los casos.

La combinación de acuerdos comerciales y programas de incentivo marca un punto de inflexión. La apertura a vehículos fabricados en Estados Unidos podría redefinir la oferta en la Argentina, incorporando desde pick ups y SUV de gran porte hasta modelos eléctricos de última generación.

El resultado final dependerá de la implementación concreta de las medidas y de las estrategias de cada automotriz. Pero el escenario ya anticipa un mercado más competitivo y con mayor variedad para los consumidores.