Diego Santilli recibió al embajador Peter Lamelas tras el aumento de los aranceles + Agregar ámbito en









El jefe de Gabinete mantuvo un encuentro con el representante de Washington en la Argentina, en el que repasaron la agenda bilateral y ratificaron el compromiso de fortalecer el vínculo estratégico entre ambos países.

Diego Santilli junto a Peter Lamelas. Presidencia

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió este martes en la Casa Rosada al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, en un encuentro que se produjo en medio de la tensión generada por la decisión de Washington de incrementar los aranceles a las importaciones. La reunión tuvo como telón de fondo las gestiones del Gobierno para preservar el vínculo estratégico con la administración de Donald Trump y evitar que las nuevas medidas comerciales afecten el intercambio bilateral.

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Durante el encuentro, Santilli y Lamelas abordaron los principales temas de la agenda entre ambos países y reafirmaron el compromiso de continuar fortaleciendo la relación estratégica entre la Argentina y Estados Unidos. La reunión se produjo mientras el Gobierno argentino busca avanzar en conversaciones con Washington para defender los intereses comerciales del país y mantener los canales de diálogo abiertos frente al nuevo escenario arancelario

Brasil lleva la disputa por los aranceles de Trump ante la OMC El gobierno de Brasil decidió llevar ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) la discusión por los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos, en una nueva señal de tensión entre ambos países. La presentación apunta a cuestionar las medidas comerciales impulsadas por la administración de Donald Trump y abre un proceso formal dentro del organismo multilateral.

La decisión se produce en un contexto de creciente presión sobre el comercio internacional y mientras Brasil busca defender sus intereses frente a las restricciones aplicadas por Washington. El conflicto suma además un componente político, debido a las diferencias entre el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y Trump, y se da en paralelo a la tensión diplomática que Brasil mantiene con el Gobierno de Javier Milei

Nuevos aranceles de Trump: Argentina mantiene la tasa más baja y suma productos con arancel cero Las exportaciones argentinas a Estados Unidos mantendrán una sobretasa del 10%, la más baja contemplada en el nuevo esquema arancelario implementado por la administración de Donald Trump. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) destacó el tratamiento preferencial recibido por el país y consideró que la medida refleja el fortalecimiento de la relación comercial bilateral.

En paralelo, la entidad señaló que se implementará plenamente el Acuerdo de Reciprocidad Comercial (ARTI), mientras que 1.675 posiciones arancelarias quedarán alcanzadas por un arancel cero. A ese universo se sumarán otras 537 posiciones que también accederán a ese beneficio luego de una revisión realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). El nuevo esquema forma parte de la política comercial impulsada por Trump, que estableció recargos de entre 10% y 12,5% para unos 60 socios comerciales. En el caso argentino, además de la tasa general del 10%, habrá excepciones para determinados productos, una decisión que desde AmCham valoraron como una oportunidad para ampliar las exportaciones y profundizar el vínculo económico con Washington.