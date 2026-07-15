Brasil rechazó los aranceles de EEUU tras considerarlos injustos + Agregar ámbito en









Washington acusó al sistema de pagos brasileño PIX de perjudicar a competidores estadounidenses. Además, evalúa aplicar a Brasil otro arancel de 12,5% por considerar que el país carioca falló en el combate del trabajo forzado.

Washington cuestiona el sistema de pagos brasileño PIX, al que acusa de perjudicar a competidores estadounidenses como las tarjetas de crédito.

Brasil aseguró en las últimas horas que los aranceles de EEUU para sus productos serían "injustos" y se mostró dispuesto a tener conversaciones hasta último momento. Se trata de nuevos gravámenes barajados por el gobierno de Donald Trump, de un 25%, tras una investigación de la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR) sobre supuestas prácticas comerciales desleales del gigante latinoamericano.

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La noticia surgió luego de que el cuerpo de negociadores brasileños le mostrara su descontento este martes al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, en vísperas de cumplirse el plazo para que Washington anuncie su decisión.

Washington cuestiona el sistema de pagos brasileño PIX, al que acusa de perjudicar a competidores estadounidenses como las tarjetas de crédito. Además, evalúa aplicar a Brasil otro arancel de 12,5% por considerar que el país carioca falló en el combate del trabajo forzado, una reprimenda que afectaría también a otros países.

Brasil considera que los aranceles de EEUU serían injustos El plazo para que la Casa Blanca anuncie su decisión final vence el miércoles. "Cualquier arancel adicional es injusto y no es el camino para que podamos formular un acuerdo bilateral mutuamente adecuado", expresaron los negociadores brasileños, según un comunicado conjunto del Ministerio de Industria, la cancillería y la presidencia.

"Ninguna de las razones señaladas justifica la aplicación de esas tarifas", afirmaron en la reunión del martes tras la investigación de la USTR, la quinta desde mayo. "No dejamos de negociar y de conversar hasta el último momento", afirmó por su lado el canciller Mauro Vieira a periodistas tras un encuentro en San Pablo con su par canadiense, Anita Anand.

Washington cuestiona el sistema de pagos brasileño PIX, al que acusa de perjudicar a competidores estadounidenses como las tarjetas de crédito. Donald Trump pone a PIX en la mira: por qué el sistema de pagos brasileño preocupa a EEUU Lo que comenzó como una discusión sobre medios de pago terminó convirtiéndose en un nuevo foco de tensión comercial entre Estados Unidos y Brasil. La administración de Donald Trump puso bajo la lupa a PIX, el sistema de pagos instantáneos desarrollado por el Banco Central de Brasil, al considerar que otorga ventajas competitivas al Estado brasileño y perjudica a empresas estadounidenses del negocio de pagos electrónicos. La disputa ya trascendió el plano financiero. Washington abrió una investigación comercial sobre el funcionamiento de PIX y analiza aplicar un arancel del 25% a determinadas exportaciones brasileñas. Al mismo tiempo, el conflicto se coló en la campaña presidencial de Brasil, donde el presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro. Actualmente es utilizado por cerca del 80% de la población brasileña y concentra alrededor del 54% de todas las transacciones del país, convirtiéndose en el principal medio de pago de la mayor economía de América Latina.