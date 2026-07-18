Banderazo argentino sin precedentes en el Times Square de Nueva York antes de la final del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Más de 10.000 hinchas de la Selección argentina se reunieron en el punto más emblemático de la ciudad anfitriona de la definición de la Copa del Mundo.

Masiva afluencia de la hinchada argentina al punto más neurálgico de Nueva York. CONMEBOL

La posibilidad de que la Selección argentina sea bicampeona en el Mundial 2026 provocó la llegada masiva de hinchas a Nueva York, que recibirá la final de la Copa del Mundo entre el equipo de Lionel Scaloni y España. A menos de 24 horas del partido, fanáticos de la albiceleste se reunieron en el Times Square para realizar el último banderazo de respaldo al combinado nacional.

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Entre banderas de Malvinas, Maradona y Messi, con hits de mundiales previos ("Brasil decime que se siente" y "Muchachos") más la última canción elegida por la Selección ("Cuarta estrella"), la ceremonia se realizó con alta dosis de emotividad y pasión. A pesar de la lluvia intermitente, los bombos y trompetas no se dispersaron.

En el lugar no faltó la venta de choripanes y asado, que terminaron de darle color a una tarde en donde más de 10.000 hinchas argentinos se mezclaron con los turistas y los transeúntes neoyorquinos. El punto neurálgico de Manhattan se vio colapsado y superó la expectativa del operativo policial, que valló los alrededores y comenzó a restringir el acceso al centro del banderazo hacia las 18 horas para evitar una congestión aún mayor.

Estiman que otros 5.000 argentinos viajaron a EEUU para la final del Mundial 2026 La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 frente a España también tendrá un fuerte impacto económico. Según un informe de la consultora Qualy, entre 4.000 y 5.000 argentinos viajarán exclusivamente para presenciar el partido decisivo, lo que implicará una demanda adicional de aproximadamente u$s58 millones.

Maradona, protagonista del banderazo en el Times Square. La proyección se suma al flujo de miles de hinchas que ya permanecen en Estados Unidos desde el inicio del torneo. De acuerdo con el relevamiento, el escenario más probable es que viajen alrededor de 4.500 personas, quienes desembolsarán unos u$s13.000 cada una entre entradas, pasajes, alojamiento y otros gastos vinculados al viaje.

Solo el ticket para ingresar a la final del MetLife Stadium, en Nueva Jersey, demandará alrededor de u$s8.000 por persona, mientras que el resto del presupuesto se destinará al traslado, hospedaje e impuestos. Con esos valores, la consultora estimó que el viaje de los nuevos hinchas representará una salida adicional de divisas cercana a los u$s58 millones, según se calcula en el informe.