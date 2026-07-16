Aranceles de Donald Trump a Brasil: ¿cuál es el rol de PIX en la sanción de EEUU?

La medida de Washington contra Brasil, que rige desde el 22 de julio, busca corregir supuestas prácticas comerciales desleales y en detrimentos de las empresas de pago estadounidenses.

EEUU arancela a Brasil: la guerra comercial y el sistema de pagos Pix en la mira.

En un comunicado oficial, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer , sostuvo que la decisión busca “corregir estas prácticas comerciales desleales y garantizar que los trabajadores y las empresas estadounidenses puedan competir en igualdad de condiciones”.

También afirmó que las negociaciones mantenidas con Brasil durante el último año no resolvieron esos problemas, aunque Washington sigue dispuesto a continuar el diálogo .

La medida — que tendrá vigencia a partir del 22 de julio — excluye las importaciones de café, carne vacuna y algunos productos derivados del etanol.

El gobierno de Lula Da Silva condenó la decisión y afirmó que tomará medidas para proteger su economía de sus efectos. En un comunicado, sostuvo: “No existe justificación para la adopción de medidas unilaterales contra nuestro país” .

EEUU es el segundo mayor socio comercial de Brasil y una de las pocas economías de peso con las que Brasil mantiene un déficit comercial: en 2025, el gobierno brasileño importó más de u$s45.000 millones en bienes estadounidenses, un alza de 11% interanual, mientras sus exportaciones cayeron casi 7%, con el petróleo concentrando 12,5% de los envíos.

El año pasado Trump impuso aranceles del 50% para presionar a las autoridades del país por el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro.

El rol de Pix en la sanción de EEUU

La Casa Blanca avanzó con esta decisión tras un informe publicado el 1 de junio al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El foco principal del informe fue Pix, el sistema de pagos electrónicos usado a diario por millones de brasileños.

Según la investigación, Brasil perjudicó de forma injusta a proveedores estadounidenses de servicios de pagos competidores de origen norteamericano al adoptar políticas que favorecen a esa plataforma, y que Lula presentó en reiteradas ocasiones como un emblema de soberanía tecnológica e independencia financiera brasileña.

El informe de junio también acusó a Brasil de dar trato preferencial a productos de México e India y de no aplicar de manera eficiente normas contra la corrupción y de protección de la propiedad intelectual.

Pese al deterioro de la relación, las conversaciones no se interrumpieron. El objetivo de Brasil es sostener las conversaciones hasta el último momento, aunque sin aceptar concesiones que considere política o jurídicamente inadmisibles.

Entre esos límites figura cualquier modificación del sistema Pix, según una persona familiarizada con las negociaciones citada por Bloomberg.