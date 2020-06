Efecto cuarentena: se estira la recesión y profundiza el problema de los recursos

En tanto, algunos indicadores dan cuenta de que en mayo la actividad industrial comenzó una lenta recuperación. Un estudio de IERAL sobre la base del consumo de energía eléctrica, destacó que “industria, que inicialmente se contrajo en forma abrupta, comenzó a recobrarse, aunque actualmente alcanza el 80% del nivel de marzo”. De todas formas, en caso de que la cuarentena se vuelva más estricta en la zona del AMBA, dichos repuntes podrían revertirse. “No hay que perder de vista que más del 60% del PBI es del área servicios, del cual surge la demanda para esos sectores industriales, por lo que hay una interconexión de la cual no se puede separar. Cuando la economía se empieza a achicar, el mismo efecto multiplicador hace que se demanden menos de esos bienes y por lo tanto funcionan con menos capacidad, con despidos o no pueden sostener sus costos”, analizó Guido Lorenzo.

Para el sector empresario, indefectiblemente, una prolongación de la cuarentena generaría un impacto más que negativo. Desde la CAME, sostuvieron que los locales que pudieron abrir se encuentran en niveles de venta entre 50% y 75% por debajo del nivel previo a la pandemia. “El problema es que la situación se alarga indefinidamente. En Argentina, una pyme cerrada puede subsistir veinte días; llevamos casi cien. El impacto más grande es por la prolongación de la medida”, sostuvieron.

Desde el sector alimenticio, en tanto, señalaron que actualmente un 30% de los empleados no trabaja, “en parte porque hay muchas personas en condición de riesgo y porque la actividad tampoco lo requiere, salvo en algunos sectores alimenticios como fideos, leche y harina, en el resto no hay demanda”. De todas formas, el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) Daniel Funes de Rioja, sostuvo que “hay que ver cuál es la medida concreta” que toma el Gobierno en cuanto al retroceso en la fase de la cuarentena. “Lo que nos habían dicho, era que la idea no era retroceder en todo. Además, hay que ver si lo que van a retroceder son actividades industriales y servicios, o actividades sociales. Una cosas es retroceder el running y otra, la industria”, sostuvo.