El 2025 cerró con un aumento mayor al 40% en la financiación de autos 0km y usados

Pese a la caída durante el mes anterior, un reciente relevamiento del sector reflejó la consolidación y recuperación del mercado automotor a lo largo del año con respecto a 2024.

El 2025 cierra con un aumento mayor al 40% en la financiación de vehículos 0km y usados.

En diciembre, la financiación de vehículos en en la Argentina cerró con un total de 19.368 prendas inscriptas a lo largo del 2025 . Estos datos, difundidos en un reciente informe, reflejan la consolidación del ciclo recuperación del financiamiento automotor a lo largo del año.

Pese a que el año había comenzado con variaciones interanuales cercanas al 180%, que se fueron moderando gradualmente hasta registrar una caída del 19% en diciembre, el segmento de vehículos nuevos acumuló un crecimiento de 71,8% respecto a 2024 , mientras que el mercado de usados finalizó con una variación positiva de 12,7%. De esta manera, el año terminó con 46,4% de prendas por encima de 2024.

En este contexto, la participación de las prendas sobre el total de operaciones del mercado pasó de 13,6% en 2024 a 17,2% en 2025 , reflejando una recuperación y mayor utilización de las herramientas de financiamiento.

Según los datos revelados por la plataforma, la financiación de vehículos 0km alcanzó las 10.623 unidades en diciembre y mantuvo una participación del 44,1% sobre el total de patentamientos.

Esto marca un incremento del 1,0% en la cantidad de prendas otorgadas con respecto a diciembre de 2024. Además, el indicador registró una variación del -29,0% con respecto a noviembre . Si bien estos números responden a la dinámica operativa habitual del cierre de año, el desempeño acumulado de 2025 se situó significativamente por encima del año anterior.

Con respecto a la estructura de acreedores, las Terminales de Ahorro representaron el 44% de las operaciones, seguidas por las Financieras de Marca con un 41%.

autos concesionarias 0km La financiación de vehículos 0km alcanzó las 10.623 unidades en diciembre, mientras que en el segmento de usados se registraron 8.745 prendas. Depositphotos

La financiación de vehículos usados

El mercado de los vehículos usados también cerró el 2025 con una variación positiva: se registraron 8.745 prendas en diciembre. Estos datos revelan una participación del 5,7% sobre el mercado de transferencias, además de un incremento del 15,6% con respecto a noviembre. Así, la variación anual se posicionó en un 35,0%.

Por otro lado, la composición de los acreedores en este mercado durante el año mostró que el financiamiento continuó siendo liderado por los Bancos, que captaron el 58% de las operaciones anuales, seguidos por las Financieras, con el 14%, y las Financieras de Marca que alcanzaron el 12%.