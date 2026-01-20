En diciembre, la financiación de vehículos en en la Argentina cerró con un total de 19.368 prendas inscriptas a lo largo del 2025. Estos datos, difundidos en un reciente informe, reflejan la consolidación del ciclo recuperación del financiamiento automotor a lo largo del año.
El 2025 cerró con un aumento mayor al 40% en la financiación de autos 0km y usados
Pese a la caída durante el mes anterior, un reciente relevamiento del sector reflejó la consolidación y recuperación del mercado automotor a lo largo del año con respecto a 2024.
Pese a que el año había comenzado con variaciones interanuales cercanas al 180%, que se fueron moderando gradualmente hasta registrar una caída del 19% en diciembre, el segmento de vehículos nuevos acumuló un crecimiento de 71,8% respecto a 2024, mientras que el mercado de usados finalizó con una variación positiva de 12,7%. De esta manera, el año terminó con 46,4% de prendas por encima de 2024.
En este contexto, la participación de las prendas sobre el total de operaciones del mercado pasó de 13,6% en 2024 a 17,2% en 2025, reflejando una recuperación y mayor utilización de las herramientas de financiamiento.
La financiación de vehículos 0km
Según los datos revelados por la plataforma, la financiación de vehículos 0km alcanzó las 10.623 unidades en diciembre y mantuvo una participación del 44,1% sobre el total de patentamientos.
Esto marca un incremento del 1,0% en la cantidad de prendas otorgadas con respecto a diciembre de 2024. Además, el indicador registró una variación del -29,0% con respecto a noviembre. Si bien estos números responden a la dinámica operativa habitual del cierre de año, el desempeño acumulado de 2025 se situó significativamente por encima del año anterior.
Con respecto a la estructura de acreedores, las Terminales de Ahorro representaron el 44% de las operaciones, seguidas por las Financieras de Marca con un 41%.
La financiación de vehículos usados
El mercado de los vehículos usados también cerró el 2025 con una variación positiva: se registraron 8.745 prendas en diciembre. Estos datos revelan una participación del 5,7% sobre el mercado de transferencias, además de un incremento del 15,6% con respecto a noviembre. Así, la variación anual se posicionó en un 35,0%.
Por otro lado, la composición de los acreedores en este mercado durante el año mostró que el financiamiento continuó siendo liderado por los Bancos, que captaron el 58% de las operaciones anuales, seguidos por las Financieras, con el 14%, y las Financieras de Marca que alcanzaron el 12%.
