Un municipio eximirá del pago de patentes a quienes compren autos 0km

La medida conllevará una inversión de $2.000 millones. Su objetivo es "aliviar el bolsillo e impulsar el desarrollo". Quiénes pueden acceder.

En sintonía con la actual hora política nacional, distintas provincias y municipios impulsan alivios impositivos y beneficios fiscales con el objetivo de oxigenar a los contribuyentes , así como también de incentivar el consumo y la producción local.

Con ese norte, las administraciones suman exenciones tributarias y premios para los buenos pagadores , entre otras acciones, un hecho que se repite en distintas jurisdicciones desde el comienzo del 2026.

En se marco, la ciudad de Neuquén anunció que eximirá de pagar patente durante ocho meses a quienes compren un auto 0km.

"Si vivís en Neuquén y comprás en concesionarias locales, tenés 8 meses de patente gratis . Es una medida única en el país para aliviar el bolsillo de los vecinos y fomentar el comercio de nuestra ciudad", explicó el intendente Mariano Gaidó .

Según detallo, la medida generará "alivio al bolsillo e impulso a la economía" y conllevará una inversión municipal de $2.000 millones para "acompañar el crecimiento de la ciudad".

"Cuando hay una medida de alivio fiscal de estas características, no hay que temer. Esta es una verdadera reducción impositiva. Esto sí es eliminar impuestos, porque esos 2.000 millones de pesos se van a incorporar al sector privado a través de la venta de vehículos 0 km de neuquinos y neuquinas”, remarcó Gaido.

Quienes compren un 0 km acceden a 8 meses de patente gratis.

— Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) January 19, 2026

Desde la gestión municipal aclararon que el beneficio es directo para quienes patenten su unidad nueva en agencias de la capital. "¡Menos impuestos para que los vecinos sigan creciendo!", subrayaron.

El alcalde Gaido aclaró que el beneficio alcanza exclusivamente a quienes compren vehículos 0 km en concesionarias radicadas en la ciudad y para residentes neuquinos.

La medida se enmarca dentro del "Compre Neuquino", una política pública provincial, que busca priorizar la contratación de empresas y proveedores locales en las compras y obras que realiza el Estado y, especialmente, en los proyectos vinculados a Vaca Muerta.

Entre sus principales objetivos, figuran fortalecer la industria y el empleo neuquino, impulsar el desarrollo de pymes locales, aumentar el contenido local en las grandes inversiones y generar encadenamientos productivos en la provincia.

En concreto, la iniciativa será de ocho meses y aplicará solo para vehículos 0km adquiridos en concesionarias radicadas en Neuquén. El trámite se realiza directamente al momento del patentamiento.

Para vehículos usados o transferencias, el beneficio continúa siendo de seis meses, sin cambios.